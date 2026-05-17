ಎಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ: ಮಳೆಗೆ ಅಪಾರ ಹಾನಿ

<p>ಹಂಪಾಪುರ: ಎಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆಲವು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಬಿರುಗಾಳಿ, ಮಳೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಮಳೆಯಿಂದ ಕೆಲವೆಡೆ ಮನೆಯ ಹೆಂಚುಗಳು ಹಾರಿಹೋಗಿವೆ.</p>.<p>ಗ್ರಾಮದ ಕೆಂಪನಾಯಕರ ಮನೆಯ ಹೆಂಚು ಹಾರಿಹೋಗಿದ್ದು, ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ರಾಗಿ, ತೊಗರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಧಾನ್ಯಗಳು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆದಿವೆ.</p>.<p>ತುಂಬಸೋಗೆ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಇಟ್ನ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬ ಮುರಿದು ಬಿದ್ದ ಪರಿಣಾಮ ಸಂಚಾರ ಅಸ್ತ್ಯವ್ಯಸ್ತವಾಗಿತ್ತು. ಮರವೊಂದಕ್ಕೆ ಸಿಡಿಲು ಬಡಿದಿದೆ.</p>.<p>ಬಿಡುಗಲು ಸಮೀಪದ ಕೆಮ್ಮಣ್ಣುಗುಂಡಿ ಬಳಿ ನಾಲ್ಕೈದು ಮರಗಳು ಬಿದ್ದಿವೆ. ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಮರಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬೆಳೆ ಹಾನಿ: ಹೂವಿನಕೊಳೆ ಗ್ರಾಮದರೈತ ಪ್ರತಾಪ್ ಅವರ 2 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದ ನೇಂದ್ರ ಬಾಳೆ, ಹುಲಿಕುರ ಗ್ರಾಮದ ತಮ್ಮಯ್ಯನಾಯಕರ ಎರಡು ಎಕರೆ ಬಾಳೆ, ಬಸಾಪುರ ಮಹಾದೇವನಾಯಕ ಅವರ 1 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಏಲಕ್ಕಿ, ದೇವಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಗಳಮ್ಮ ಅವರ ಮನೆ, ಅಂಕನಾಥಪುರದ ಪವಿತ್ರಾ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ. ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ನ ಮಹಾದೇವಮ್ಮ ಅವರ ಚಾವಣಿ ಹಾರಿಹೋಗಿದ್ದು, ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಬಾಣಂತಿ, ಮಗು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಪುರಸಭೆ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಪಿ.ಸುರೇಶ್ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು.</p>.<p>ಇಟ್ನ ಗ್ರಾಮದ ಮರಿನಾಯ್ಕರ 1 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಬಾಳೆ, ರಾಮನಾಯಕರ ಅವರ 1 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿನ ತೆಂಗಿನ ಮರಗಳು, ಚನ್ನನಾಯಕರು ಬೆಳೆದಿದ್ದ ಐದು ಎಕರೆ ಬಾಳೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ. ರವಿಸ್ವಾಮಿ ಹಾಗೂ ದೊಡ್ಡಯ್ಯ ಅವರ ಮನೆಯ ಚಾವಣಿ ಹಾರಿದರೆ, ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಅವರ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ತೆಂಗಿನ ಮರ ಬಿದ್ದಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260517-38-217517365</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>