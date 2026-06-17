<p>ಎಚ್ ಡಿ ಕೋಟೆ : ಇಲ್ಲಿನ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಜೀವಿಕ ಸಂಘಟನೆ ಎಸ್ಐಆರ್ ವಿರೋಧಿ ಜನ ಜಾಗೃತಿ ಜಾಥಾ ವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿತು. ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕನ್ನು ಪ್ರಜೆಗಳಿಂದ ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಳುವ ಕಾರ್ಯ ಇದು ಎಂದು ಅರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p>ಎಸ್ಐಆರ್ ನಿಂದ ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ತನ್ನ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿವೆ ಆರೋಪಿಸಿ ಸಮಾವೇಶವನ್ನು ಜೂನ್ 20ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್ ನಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜೀವಿಕ ಸಂಘಟನೆಯ ರಾಜ್ಯ ಸಂಚಾಲಕರಾದ ಉಮೇಶ್ ತಿಳಿಸಿದರು. ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ 160ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಘಟನೆಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಲಿವೆ ಎಂದರು. ಎಸ್ಐಆರ್ ನಡಸಿದ 13 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 6.5 ಕೋಟಿ ಮತದಾರರನ್ನು ಕೈ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರದ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರವು ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಜೀವಿಕ ಬಸವರಾಜ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು. ಕರಡು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಗ್ರಾಮಸಭೆ ವಾರ್ಡ್ ಸಭೆಯನ್ನು ಕರೆದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ತಿದ್ದುಪಡಿಗೆ ಒಳಪಡಿಸಬೇಕು. ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕನಿಷ್ಠ ಆರು ತಿಂಗಳ ಸಮಯ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು. ಈ ಬೇಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೇನಿದೆ ಎಂದು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ಎಸ್ಐಆರ್ ಕೇಳುವ ದಾಖಲೆಗಳಿಲ್ಲದ ಜನರಿಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಕಾರ್ಡ್ ವಿತರಿಸಬೇಕು. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ದಿಟ್ಟ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಗತಿಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಜಾತ್ಯತೀತ ಪಕ್ಷಗಳು ಸೇರಿ ಎಸ್ಐಆರ್ ವಿರೋಧಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಂಬ ವಿಶಾಲ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿ, ಜೂನ್ 13 ರಿಂದ 18ರವರೆಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಅಭಿಯಾನ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಸಮಾರೋಪ ಜೂನ್ 20ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿರೋಧ ಸಮಾವೇಶವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜೀವಿಕ ಉಮೇಶ್ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳಿಂದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನುಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿ ಎಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘದ ಮುಖಂಡ ಹೇಮಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದರು. ಬಿಜೆಪಿಯ ಮಾತೃ ನೆಲೆಯಾದ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ನ ಭಾಗವಾದ ವನವಾಸಿ ಸಂಘ ಬೆಟ್ಟದ ತುದಿಯಲ್ಲೂ ಇರುವ ಜನರಿಗೆ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಇಬ್ರಾಹಿಂ, ಶಿವರಾಜ್, ಉಮೇಶ್, ಹೇಮಂತ್, ಮಂಜುಳಾ ಹುಲಿಕಲೆ ಮಮತಾ ,ರವಿ ,ಚಿನ್ನ ಸೆಟ್ಟರು ನಂಜುಂಡ ಮೂರ್ತಿ, ಎಂಡಿ ಮಂಚಯ್ಯ ,ಶಿವಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟರು, ನಝೀರ್, ಜೀವಿಕ ಬಸವರಾಜು, ಉಮೇಶ್ ಸಫೃದ್ದೀನ್ , ಆಶಿಫ್ , ಸಫಿ ಮಲ್ಲಿಗಮ್ಮ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260617-38-48527002</p>