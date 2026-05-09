ಮಾದರ ಮಹಾಸಭಾಕ್ಕೆ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಆಯ್ಕೆ

ಎಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ: ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾದರ ಮಹಾಸಭಾಕ್ಕೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಶಿವಮೂರ್ತಿ, ಸರಗೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕುರ್ಣೇಗಾಲ ಗ್ರಾಮದ ಬೆಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ ಅವಿರೋಧವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು.</p>.<p>ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ– ಹೀರಳ್ಳಿ ಪ್ರಕಾಶ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ– ಯಡತೊರೆ ಚಲುವರಾಜು, ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ– ಭೋಗೇಶ್ವರ ಕಾಲೊನಿ ಸಿ.ಕಾಳಪ್ಪಾಜಿ, ಖಜಾಂಚಿ– ಬೂದನೂರು ರವೀಶ್, ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಉಡ ನಾಗರಾಜ್, ದೇವನಾಥ್, ಡಿ.ನಾಗರಾಜ್, ಶಿವಯ್ಯ, ಶಿವಾಜಿ ಆಯ್ಕೆ ಆದರು.</p>.<p>ಸರಗೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ– ಮಟಕೆರೆ ಶಿವರಾಜ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ– ಮೊಳೆಯೂರು ನಾಗರಾಜ್, ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ–ಗುರುಮಲ್ಲು, ಖಜಾಂಚಿ–ಸಿದ್ದಪ್ಪ, ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಅಂಜು ರಮೇಶ್, ಶಿವಲಿಂಗಯ್ಯ, ನಾಗರಾಜುರವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಎಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂ ಮಹಾಸಭಾ ಘಟಕದ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪರಶಿವಮೂರ್ತಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತುವುದು ಸಂಘಟನೆಯ ಉದ್ದೇಶ . ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲೂ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಮಾಡಿ ಸಂಘವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ಯ ಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಸರಗೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬೆಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಸಮಾಜದವರ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆ ಮೇರೆಗೆ ಸಮುದಾಯದ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಡಾ.ಬಾಬು ಜಗಜೀವನ್ ರಾಮ್ ವಿಚಾರ ವೇದಿಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿ. ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಮಾತನಾಡಿ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟನೆಯಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಾಧಿಸಲು ಸಚಿವ ಕೆ.ಎಚ್. ಮುನಿಯಪ್ಪ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಘ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಮಾಡಿಸಿ ಸಂಘ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಎಂದರು. ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಿ. ನಾಗರಾಜು, ಉಡ ನಾಗರಾಜ್, ಶಿವರಾಜ್, ಶಿವಯ್ಯ, ವೆಂಕಟೇಶ್, ಡಿ.ನಾಗರಾಜು, ಚೆಲುವರಾಜು, ಶಿವರಾಜ್, ಪ್ರಕಾಶ್, ಸೋಮು ಪಟೇಲ್, ವೆಂಕಟಪ್ಪ, ಸ್ವಾಮಿ, ಸಿ.ಕಾಳಪ್ಪಾಜಿ, ದೇವನಾಥ್, ದೇವರಾಜ್, ಗಿರಿ ಪ್ರಸಾದ್, ಮಹೇಶ್, ಸಣ್ಣಸ್ವಾಮಿ, ಶಿವರಾಜ್, ಮಹದೇವ, ಸುಭಾಷ್, ಸಿಂಗಯ್ಯ, ಚೌಡಯ್ಯ, ಶಿವಲಿಂಗಯ್ಯ, ನಾಗರಾಜ್, ನಾಗೇಂದ್ರ, ಮಹದೇವ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಜಯಕುಮಾರ್, ಗುರುಮಲ್ಲು, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಸುಂದರ್, ರಾಜು, ಮಹದೇವ, ಶಿವರಾಜು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>