ಮಹದೇವಪ್ರಸಾದ್‌ ವಿದೇಶಿಗರಿಗೆ ಯೋಗ ತರಬೇತಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ

<p><em>ರವಿಕುಮಾರ್</em></p>.<p>ಹಂಪಾಪುರ: ಎಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪುಟ್ಟ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ಬದುಕಿನ ಪಯಣ ಇಂದು ವಿಶ್ವದ ಹಲವು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಯೋಗದ ಕಂಪು ಪಸರಿಸುವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದು, ಯೋಗವನ್ನು ಬದುಕಿನ ಧ್ಯೇಯವಾಗಿಸಿಕೊಂಡ ಮಹದೇವಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಇದೀಗ ವಿದೇಶಿಗರಿಗೆ ಯೋಗ ತರಬೇತಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೆಳಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರ ಪುತ್ರ ಬಿ.ಸಿ. ಮಹದೇವಪ್ರಸಾದ್, ಯೋಗ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಳ್ಳಿಯ ಸರಳ ಬದುಕಿನಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಅವರ ಸಾಧನೆಯ ಪಯಣ ಇಂದು ಮಲೇಷ್ಯಾ, ವಿಯೆಟ್ನಾಂ, ಭೂತಾನ್, ಸ್ಪೇನ್ ಹಾಗೂ ಜರ್ಮನಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ದೇಶಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ಅವರು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಸ್ವಗ್ರಾಮದಲ್ಲೇ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ, ಪ್ರೌಢಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಸುತ್ತೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪಡೆದರು. ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಪಡೆದರು. ಮೈಸೂರಿನ ‘ಸಾಧನಾ ಯೋಗ ಫೌಂಡೇಶನ್’ನಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದರು. ಯೋಗ ಗುರು ಶಾಂತರಾಮ, ವಿಜಯಕುಮಾರ್, ಹೇಮಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ 2013ರಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಮಹದೇವಪ್ರಸಾದ್, ಯೋಗ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಶಿಸ್ತು, ಸಮರ್ಪಣೆ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಅಭ್ಯಾಸದ ಮೂಲಕ ಅವರು ಯೋಗ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಗುರುತನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿದೇಸಿಗರಿಗೂ ತರಬೇತಿ : ಮೈಸೂರಿನ ಅಗ್ರಹಾರದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಮಹದೇವಪ್ರಸಾದ್, 2014ರಿಂದ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಯೋಗ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಒಂದು ದಶಕದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ವಿದೇಶಿಗರಿಗೆ ಯೋಗ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿರುವ ಅವರು, ಕೋವಿಡ್ ಮಹಾಮಾರಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಕಲಿಸಿದರು. ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾದ ಶಿಬಿರಗಳಲ್ಲಿ 6 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಯೋಗ ಪರಂಪರೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಲು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್.ಜಿ.ಎಸ್. ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಯೋಗ ಫೌಂಡೇಶನ್ 2017ರಲ್ಲಿ ‘ಕರ್ಮಯೋಗಿ’ ಬಿರುದು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಹಲವು ಸಂಘ–ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಿವೆ.ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪುಗಾರ : 2019ರಲ್ಲಿ ಮಲೇಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ತೆರಳಿದ್ದ ಮಹದೇವಪ್ರಸಾದ್, ಅಲ್ಲಿನ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ವಿಯೆಟ್ನಾಂ, ಭೂತಾನ್, ಸ್ಪೇನ್ ಹಾಗೂ ಜರ್ಮನಿ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಯೋಗ ತರಬೇತುದಾರ ಹಾಗೂ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260621-38-700719457</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>