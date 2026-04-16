ಆನೆ ದಾಳಿ : ಮಾರನಹಾಡಿಯ ಮಹಿಳೆಗೆ ತೀವ್ರ ಗಾಯ

ಎಚ್.ಡಿ. ಕೋಟೆ : ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾರನಹಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಆನೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿನ ನಿವಾಸಿ ಜ್ಯೋತಿ ಎಂಬುವವರು ತೀವ್ರ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮಾರನಾಹಾಡಿಯ 15 ಮಹಿಳೆಯರು ಸೌದೆ ತರುವುದಕ್ಕೆ ಮಾರನ ಹಾಡಿಯಿಂದ 2 ಕಿ.ಮೀ. ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಆಡುಕುಪ್ಪೆ ಕೆರೆ ಹತ್ತಿರ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ. ಏಕಾಏಕಿ ಕಾಡಾನೆ ಇವರತ್ತ ನುಗ್ಗಿದಾಗ ಮಹಿಳೆಯರು ಚೆಲ್ಲಾಪಿಲ್ಲಿಯಾಗಿ ಓಡಿದ್ದು, ಜ್ಯೋತಿ ಓಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಆನೆ ತುಳಿದಿದೆ. ಕೊಂಬಿನಿಂದ ಬಲವಾಗಿ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಪಕ್ಕೆಲುಬಿಗೆ ತಿವಿದಿರುವುದರಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಪಕ್ಕೆಲುಬು ಮುರಿದಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಹಾಡಿಯವರು ಇವರನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಮೈಸೂರಿನ ಕೆ.ಆರ್. ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>