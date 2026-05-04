ಚಿಪ್ಪು ಹಂದಿ ಮಾರಾಟ: ಆರೋಪಿ ಬಂಧನ

<p>ಎಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ: ಚಿಪ್ಪು ಹಂದಿಯನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಯತ್ನಿಸಿದ ಆರೋಪ ಸಂಬಂಧ ಮೇಟಿಕುಪ್ಪೆ ಹಾಡಿಯ ಹರೀಶ್ ಅವರನ್ನು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಶನಿವಾರ ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೂರ್ಕಲ್ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯ ಅಗಸನಹುಂಡಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಳಿ ಚಿಪ್ಪು ಹಂದಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ವಿಶೇಷ ದಳದ ಎಸಿಎಫ್ ಎನ್. ಮಂಜುನಾಥ, ಆರ್ಎಫ್ಒ ರಾಮಾಂಜನೇಯಲು ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 320 ಗ್ರಾಂ ಹಂದಿಯ ಚಿಪ್ಪು ಮತ್ತು ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಆರೋಪಿಯನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಉಪ ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ವಿನೋದ್, ಸಂತೋಷ್ ಕಮನೂರೆ, ಕಲೀಮ್ ಪಾಷ, ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಕಾಂಬಳೆ, ಜ್ಯೋತಿಕುಮಾರ್, ವಿನಯಕುಮಾರ್, ಹಾಗೂ ಗಸ್ತು ವನಪಾಲಕರಾದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ, ಎಂ.ಕವಿನ, ಸುರೇಶ ಪೂಜಾರಿ, ಬೋಳ, ಕಾಳ ಹಾಗೂ ಆನಂದ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260504-38-1155434331</p>