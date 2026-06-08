ಎಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆ, ಸಸಿ ನೆಡಲು ಸಲಹೆ

<p>ಎಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ: ಸೆಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಬ್ರೀಜಿತ್ ಪಿ.ಜೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಮಕ್ಕಳು ಪರಿಸರ ಜಾಗೃತಿ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಶಾಲೆ ಆವರಣ ಮನೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರುವ ಖಾಲಿ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ಪರಿಸರ ಸಮತಲನಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಬೇಕು. ಉತ್ತಮ ಪರಿಸರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ಕೇವಲ ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡದೆ, ನಿರಂತರ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಡುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಪಾಲನೆ –ಪೋಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಮನ ವಿಕಾಸಗೊಳ್ಳುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕಾಂತರಾಜು, ಸಂದೇಶ, ಪ್ರಸನ್ನ, ಪ್ರಭಾವತಿ, ರೀಟಾ, ಸುಕನ್ಯ, ಭಾರ್ಗವಿ ಕುಮಾರ್, ಸ್ವಾಮಿ, ಪವಿತ್ರ, ತೆರೇಸಾ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260608-38-931708190</p>