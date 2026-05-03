ಬಿರುಗಾಳಿ, ಮಳೆ: ಅಪಾರ ಬೆಳೆ ಹಾನಿ

ಹಂಪಾಪುರ: ಎಚ್.ಡಿ. ಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಾದ್ಯಂತ ಶುಕ್ರವಾರ ಸುರಿದ ಬಿರುಗಾಳಿ, ಮಳೆಗೆ ನೂರಾರು ಮರಗಳು ಧರೆಗೆ ಉರುಳಿದ್ದು, ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ಬೆಳೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಮಳೆಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳು, ಮನೆಗಳು, ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ. ಬಾಳೆ, ಕಬ್ಬು, ತೆಂಗು ಸೇರಿದಂತೆ ಅಂದಾಜು 35 ಎಕರೆಯಷ್ಟು ಬೆಳೆಹಾನಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಹಂಪಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರಾಜೇಶ್ ಅವರ 2 ಎಕರೆ ನೇಂದ್ರ ಬಾಳೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನೆಲಕಚ್ಚಿದೆ. ಗ್ರಾಮದ ಹರೀಶ್ ಅವರ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ. ಜಕ್ಕಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನ ಮರ ನೆಲಕ್ಕುರುಳಿದ್ದು, ಸಂಚಾರ ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಮೈಸೂರು ಮಾನಂದವಾಡಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೂ ಬೃಹದಾಕಾರದ ಮರಗಳು ನೆಲಕ್ಕಪ್ಪಳಿಸಿದ್ದು, ಕೆಲಕಾಲ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಡಚಣೆ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮರವನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಮೀಪದ ಮನುಗನಹಳ್ಳಿಯ ರೈತ ಉಮೇಶ್ ಅವರ ಬಾಳೆ ತೋಟದಲ್ಲೂ ಅಪಾರ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ. ಬೆಳಗನಹಳ್ಳಿಯ ರೈತ ಭುಜಂಗಪ್ಪ ಅವರ ಎರಡು ಎಕರೆ ಪಚ್ಚಬಾಳೆ ಮೋತೆ ಕಡೆದಿದ್ದು, ಅದೂ ನೆಲಕ್ಕೊರಗಿದೆ. ಗ್ರಾಮದ ಜಯಣ್ಣ ಅವರ ಒಂದು ಎಕರೆ ನೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಪಚ್ಚ ಬಾಳೆ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿದೆ.</p>.<p>ದೇವಲಾಪುರ ಹಾಗೂ ಹ್ಯಾಂಡ್ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮರಗಳುವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು,ಹಲವು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಂಡಿತ್ತು. ಶನಿವಾರಸಂಜೆಯವರೆಗೂ ದುರಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯನಡೆಯಿತು. ಹ್ಯಾಂಡ್ಪೋಸ್ಟ್ನ ಮೈರಾಡ ಕಚೇರಿಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದ ಎರಡು ಬೃಹದಾಕಾರದ ಹುಣಸೆಮರಗಳು ನೆಲಕ್ಕುರುಳಿದ್ದು, ಮೂರು ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಕುಲುಮೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಮನೆಗಳ ಹಾನಿ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂದಾಜಿಸಿ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದಡಿ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಮನೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡವರಿಗೆ ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ಎಚ್.ಡಿ. ಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 35 ಎಕರೆಯಷ್ಟು ಬೆಳೆ ಹಾನಿಯುಂಟಾಗಿದೆ. ಅದರ ವರದಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸುವಂತೆ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಂತರ ಪರಿಹಾರ ವಿತರಿಸಲಾಗುವುದು' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಹ್ಯಾಂಡ್ಪೊಸ್ಟ್, ಯರಹಳ್ಳಿ, ದೇವಲಾಪುರ ಹಾಗೂ ಜಕ್ಕಹಳ್ಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿದೆಢೆ ಗಾಳಿ, ಮಳೆಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳು ಧರೆಗುರುಳಿವೆ. ದುರಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯ ಭರದಿಂದ ಸಾಗಿದ್ದು, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿಯೆನ್ನದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶೀಘ್ರ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ಚೆಸ್ಕಾಂ ಎಇಇ ಚಂದುಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>