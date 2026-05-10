ಎಚ್.ಡಿ. ಕೋಟೆ: ಸಾವಿರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ

ಎಚ್.ಡಿ. ಕೋಟೆ: 'ಓದು, ಕಲಿಕೆ, ಸಂಸ್ಕಾರ, ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಲು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ' ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ರವಿ ಡಿ. ಚನ್ನಣ್ಣವರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಪಟ್ಟಣದ ಕನಕ ಭವನದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಮತ್ತು ಪಿಯುಸಿಯಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿ ಪಡೆದ ಸಾವಿರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.

ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಕ್ಷೌರಿಕನ ಮಗಳು ಎಂದು ಕೇಳಿ ಸಂತಸವಾಯಿತು. ಡ್ರೈವರ್, ಪೈಂಟರ್, ದಿನಗೂಲಿ ನೌಕರ, ಅಗಸ, ದರ್ಜಿಯ ಮಕ್ಕಳು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಂಕ ಗಳಿಸಿ ವಿದ್ಯಾವಂತರಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು. ಬಡವನ ಮಕ್ಕಳೂ ಐಪಿಎಸ್ ಮತ್ತು ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗುವ ಕನಸನ್ನು ಹೊತ್ತು ಓದಬೇಕು ಎಂದರು.

ಶಾಸಕ ಅನಿಲ್ ಚಿಕ್ಕಮಾದು ಮಾತನಾಡಿ 'ನಮ್ಮ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ರಾಜು ಅವರು ನುಡಿದಂತೆ ಒಂಬತ್ತನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ತಾಲ್ಲೂಕನ್ನು ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು ಅಭಿನಂಧಿಸಿದ್ದೇನೆ. ರಾಜಕೀಯ ಬೆರೆಯದಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾನ ತಲುಪಿದೆ ಎಂದು ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ನಮ್ಮ ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ಆದರ್ಶ ಶಾಲೆ, ಏಕಲವ್ಯ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಮಂಜೂರಾಗಲು ಸಂಸದ ಆರ್. ಧ್ರುವನಾರಾಯಣ್ ಅವರ ಶ್ರಮವಿತ್ತು. ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಚಿಕ್ಕಮಾದು ಅವರ ಪರಿಶ್ರಮವೂ ಇತ್ತು ಎಂದು ತಂದೆ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಗುರುಗಳನ್ನು ನೆನೆದರು.

ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಸಿ.ಎನ್. ರಾಜು ಮಾತನಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರತೀ ತಿಂಗಳ ಮೊದಲ ದಿನ ನಿಗದಿತ ಪಠ್ಯ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು, ಅದನ್ನು ಇಡೀ ತಿಂಗಳು ಕಲಿಯಬೇಕಿತ್ತು. ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅದರಿಂದಲೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಶಿಕ್ಷಕರು, ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ತಯಾರಿಸುವವರು ಬೇರೆ ಶಾಲೆಯವರೇ ಆಗಿರುತ್ತಿದ್ದರು. ಅನುತ್ತೀರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಳಿಸಲು, ಪ್ರತೀ ತಿಂಗಳು ಮಕ್ಕಳ ಕಲಿಕಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ವೃದ್ಧಿ ಇದರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು . 'ನಾನೂ ಓದುತ್ತಿದ್ದೇನೆ' ಎಂಬ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದ ಏಕೈಕ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ ಎಂದರು. ಬಾಳೆಎಲೆ ಊಟ : ಸನ್ಮಾನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಪೋಷಕರು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸೇರಿ ಎರಡೂವರೆ ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿಗೆ ಬಾಳೆಲೆ ಹೋಳಿಗೆ ಊಟವನ್ನು ಶಾಸಕ ಅನಿಲ್ ಚಿಕ್ಕಮಾದು ಉಣಬಡಿಸಿದರು. ಮೈಮುಲ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಈರೇಗೌಡ, ಮುಖಂಡರಾದ ನಂದಿನಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ರವಿ ನರಸೀಪುರ, ಬಿ.ವಿ. ಬಸವರಾಜು, ಶಿವಪ್ಪ ಕೋಟೆ, ಮಧುಕುಮಾರ್, ಹಿರೇಹಳ್ಳಿ ಸೋಮೇಶ್, ಅಶೋಕ್, ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ, ಪುರದಕಟ್ಟೆ ಬಸವರಾಜು, ಶಿವರಾಜು, ಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿ ನಾಗರಾಜು, ಅಜರುದ್ದೀನ್, ರಾಜು, ಸೌಮ್ಯ, ಮಂಜು, ಲಾಯರ್ ಲೋಕೇಶ್, ಚಂದ್ರು, ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಪ್ರಮೋದಕುಮಾರ್, ನಾಗರಾಜು, ನಿಂಗರಾಜು, ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ, ರೂಪ ಪ್ರಮೋದ್, ಭೀಮಪ್ಪ, ಪ್ರಕಾಶ್, ಆನಂದ, ಚನ್ನನಾಯಕ, ಅನಿತಾ, ಸಾವಿತ್ರಿ, ನಂಜುಂಡಯ್ಯ, ಶಿವಶಂಕರ್, ನಂದೀಶ್, ಮಹದೇವಸ್ವಾ