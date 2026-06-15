ಎಚ್.ಡಿ. ಕೋಟೆ ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಮಹಾಸಭಾ ಯುವ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಮನು ಆಯ್ಕೆ

<p>ಎಚ್.ಡಿ. ಕೋಟೆ: ಅಖಿಲ ಭಾರತ ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಮಹಾಸಭಾ ಎಚ್.ಡಿ. ಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಯುವ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ನಂಜನಾಯಕಹಳ್ಳಿ ಮನು ಹಾಗೂ ಬಸವ ಬಳಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಬೂದನೂರು ಗಿರೀಶ್ ಅವಿರೋಧವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಜೆಎಸ್ಎಸ್ ಮಂಗಳ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯಿತ ಮಹಾಸಭಾದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುಖಂಡರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಒಮ್ಮತದಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಯುವ ಘಟಕದ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಂಜನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಮನು ಮಾತನಾಡಿ, ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಯುವಕರನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ ಸಮಾಜ ಕಟ್ಟುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಹಿರಿಯರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಸದಸತ್ವ ನೋಂದಣಿ ಅಭಿಯಾನ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಸಮುದಾಯದ ಯುವಕರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಹಕಾರ ನೀಡಬೇಕು. ಸಮಾಜವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ವೀರಶೈವ ಮಹಾಸಭಾ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರುದ್ರಪ್ಪ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಚಿಕ್ಕಕೆರೆಯೂರು, ಮೊತ್ತ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ, ಬಿ ವಿ ಬಸವರಾಜು, ಎಚ್.ಸಿ. ಶಿವಣ್ಣ, ಜಕ್ಕಹಳ್ಳಿ ಯೋಗೇಶ್, ಬೂದನೂರು ನಾಗರಾಜಪ್ಪ, ನಟರಾಜ್, ಶಿವ ಸ್ವಾಮಿ, ಜಗದೀಶ್, ವೀರಪ್ಪ, ಸುರೇಶ್, ಲೋಕೇಶ್, ಬಿ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ, ಸತೀಶ್ ಬಹದ್ದೂರ್, ಕೆಂಡಗಣ್ಣಾರಾಧ್ಯ, ಪರಮೇಶ್, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್, ಮಹದೇವಪ್ಪ, ರಮೇಶ್, ವೃಷಭೇಂದ್ರ, ನಂದೀಶ್, ಪ್ರಕಾಶ್, ಎಚ್.ಎಸ್. ಸ್ವಾಮಿ, ಗಿರೀಶ್, ಗುರುಸ್ವಾಮಿ, ರಾಜೇಶ್, ಸತೀಶ್, ಕೆಂಡಗಣ್ಣಸ್ವಾಮಿ, ರಾಜಣ್ಣ, ಪೃಥ್ವಿ ಕುಮಾರ್, ನಂದೀಶ್, ಮಂಜೇಶ್, ನಂಜುಂಡಸ್ವಾಮಿ, ರಾಮಣ್ಣ, ಶಿವಕುಮಾರ್, ರವಿ, ಪ್ರಸನ್ನ, ಸ್ವಾಮಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260615-38-1693254069</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>