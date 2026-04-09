10 ದಿನ ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ವ್ಯತ್ಯಯ

ಎಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ: ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಪೂರೈಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಅಮೃತ್ 2.0 ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಕಬಿನಿ ನದಿ ನೀರನ್ನು ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ಪ್ರಸ್ತುತ ಇರುವ ಕಬಿನಿ ನದಿ ನೀರಿನ ಪೂರೈಕೆ ಜೊತೆಗೆ 2ನೇ ಹಂತದ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಬೊಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಸರಹದ್ದಿನ ಕಬಿನಿ ನದಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಜಾಕ್ವೆಲ್ನ ಇಂಟೆಕ್ವೆಲ್ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಏ.8ರಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಕೋಟೆ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಕಬಿನಿ ನದಿ ನೀರಿನ ಪೂರೈಕೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ 10 ದಿನ ಸ್ಥಗಿತವಾಗಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ನೀರು ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗಲಿದೆ. ಪಟ್ಟಣದ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಇರುವ ಬೋರ್ವೆಲ್ಗಳ ಮೂಲಕ ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಾಗರಿಕರು ನೀರನ್ನು ಮಿತವಾಗಿ ಬಳಸಿ, ಕಾಮಗಾರಿಗಾಗಿ ಪುರಸಭೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕೆಂದು ಪುರಸಭೆ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಸುರೇಶ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>