ಬಿರುಗಾಳಿ, ಮಳೆ: ಇಟ್ಟಿಗೆ ತಯಾರಿಕಾ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಹಾನಿ

<p>ಎಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯರಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿ ಸುರಿದ ಗಾಳಿ ಮಳೆಗೆ ಇಟ್ಟಿಗೆ ತಯಾರಿಕೆ ಘಟಕದ ಶೆಡ್ಗಳು ಹಾರಿ ಹೋಗಿದ್ದು, ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಗ್ರಾಮದ ಚಿನ್ನಮ್ಮ ಸಿದ್ದಪ್ಪಾಜಿ ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಇಟ್ಟಿಗೆ ತಯಾರಿಕೆ ಘಟಕ ಇದಾಗಿದೆ.</p>.<p>'ಸುಮಾರು ₹10 ಲಕ್ಷ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ನಾಲ್ಕೈದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲ ಪಡೆದು ಇಟ್ಟಿಗೆ ಘಟಕ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಒಡಿಶಾ ಮೂಲದ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಇಲ್ಲಿ ದುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಮಳೆ ಬಂದ ದಿನ ಅವರು ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಹಾನಿ ಸಂಭವಿಸಿಲ್ಲ. ಮಳೆಗೆ ಶೆಡ್ನ ಶೀಟ್ಗಳು ಹಾರಿ ಹೋಗಿವೆ' ಎಂದು ಚಿನ್ನಮ್ಮ ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260518-38-414800077</p>