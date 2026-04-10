ಮೈಸೂರು: 'ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾರ್ಯ ಕೈಗೊಂಡು, ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿರುವ ವಾಸ್ತವ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಯ ವರದಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಉಕ್ಕು ಮತ್ತು ಬೃಹತ್ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಚಿವ ಎಚ್.ಡಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದರು.

ಇಲ್ಲಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದ 'ಜಿಲ್ಲಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮನ್ವಯ ಹಾಗೂ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಮಿತಿ' (ದಿಶಾ) ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ, ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತ ಯೋಜನೆಗಳ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.

'ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವತಃ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ವಾಸ್ತವಾಂಶ ಮನವರಿಕೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಕಚೇರಿಯಲ್ಲೇ ಕುಳಿತು ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದರೆ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ. ಕೆಳ ಹಂತದ ಅಧಿಕಾರಿ, ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ನಡವಳಿಕೆಯಿಂದ ಜನರು ಸಮಸ್ಯೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನವಾದರೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಳ್ಳಗಳಿಗೆ ತೆರಳಬೇಕು' ಎಂದರು.

'ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿವೆ. ನಾವು ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ, ನಿವೇಶನ ಇಲ್ಲದವರು, ಮನೆ ಹೊಂದಿಲ್ಲದವರನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಇಂತಹ ನಿಜವಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕು' ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದರು.

ತಲುಪಬೇಕು: 'ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಬಡತನವಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರಗಳಿರಲಿ, ಹಲವು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಅದು ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ತಲುಪಬೇಕು. ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲಿದೆ' ಎಂದರು.

'ಮೈಸೂರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಮುಖ ಸಚಿವರ ಊರು. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ವಿಶೇಷವಾದ ಊರಿದು. ಮಹಾರಾಜರ ಕೊಡುಗೆಯ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಿದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ನೆರೆಹೊರೆಯೂ ಆಗಬೇಕಲ್ಲವೇ? ಬಡವರನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ತರಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

'ಕೇಂದ್ರದ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಾಲ ಕೊಡಲು ತಿರಸ್ಕರಿಸಬೇಡಿ. ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಸಾಲ ಕೊಡದಿದ್ದರೆ, ಸರ್ಕಾರ ಯೋಜನೆ ತಂದಿದ್ದರೂ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಗದಿದ್ದರೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸಾಲ ಕೇಳಿ ಬರುವವರನ್ನು ಗೌರವದಿಂದ ಕಾಣಬೇಕು. ಕೇಂದ್ರದ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಬ್ಯಾಂಕ್ನವರು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದರು.

ಕಸ ಹಾಕದಂತೆ ತಡೆಯಿರಿ: ಮೈಸೂರು–ಕೊಡಗು ಸಂಸದ ಯದುವೀರ್ ಕೃಷ್ಣದತ್ತ ಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ನಗದ ವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯುದದ್ಕ್ಕೂ ಕಸ ಬಿಸಾಡುವುದನ್ನು ತಡೆಯಬೇಕು. ಈ ಸಂಬಂಧ ಬಹಳ ದೂರುಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ. ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಅಳವಡಿಸಿ, ದಂಡ ವಿಧಿಸಿ ಇದಕ್ಕೆ ತಡೆಯಬೇಕು' ಎಂದು ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದರು.

'ನಗರದ ಪಾರಂಪರಿಕ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಹೀರಾತು ಫಲಕಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದರು.

ನಿರ್ವಹಣೆ ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಲ್ಲವೇ?...

ಚಾಮರಾಜನಗರ ಸಂಸದ ಸುನೀಲ್ ಬೋಸ್, 'ಟೋಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಎನ್ಎಚ್ಎಐನವರು ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನೇಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ? ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು. ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಯಾರಿಗೋ ಕೊಡಬೇಡಿ, ನೀವೇ ಮಾಡಬೇಕು. ತಿ.ನರಸೀಪುರ ರಸ್ತೆಯ ವರುಣ ಜಂಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಬಹ