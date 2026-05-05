ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗ: ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನೇಮಕ

ಎಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕರುನಾಡ ಜನನಾಯಕ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗದ ನೂತನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎಡತೊರೆ ದೇವರಾಜು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಎಚ್.ಎ. ರಮೇಶ್, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಎಚ್.ಪಿ. ಚಲುವರಾಜು, ಡಿ.ಟಿ. ಮಂಜುನಾಥ್, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಚಕ್ಕೋಡನಹಳ್ಳಿ ಸಿ.ಎಸ್. ಶ್ರೀನಿವಾಸ, ಖಜಾಂಚಿಯಾಗಿ ಸಿ.ಆರ್. ಜಗದೀಶ್, ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಜಿ.ಕೆ. ಕೆಂಪರಾಜು, ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಡ್ರಿಪ್ ಮಂಜೇಗೌಡ, ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕೆ.ಎಡತೊರೆ ದೇವರಾಜು, ಸಹ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಹೊಸಹೊಳಲು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ, ಮಾಧ್ಯಮ ಸಲಹೆಗಾ ರರಾಗಿ ಹೈರಿಗೆ ಸಿದ್ದಲಿಂಗೇಗೌಡ ಆಯ್ಕೆಯಾ ದರು' ಎಂದು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕರುನಾಡ ಜನನಾಯಕ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಬದನಕುಪ್ಪೆ ರವಿಕುಮಾರ್ ಅವರು ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅಂದಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳದ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>