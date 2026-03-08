ಹಬ್ಬ ಬಹುತ್ವ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಸಂಕೇತ: ಎಚ್.ಡಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ

<p><strong>ಮೈಸೂರು</strong>: ‘ಜಾತಿ, ಭೇದ ಮರೆತು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಎನ್ನುವ ಬಹುತ್ವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಾರುವ ಅಂಶವೇ ಹಬ್ಬ’ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಉಕ್ಕು ಮತ್ತು ಬೃಹತ್ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಸಚಿವ ಎಚ್.ಡಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಹೊರಹೊಲಯದಲ್ಲಿ ಇರುವ ರಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಹಾಗೂ ಮಾರಮ್ಮ ದೇವಿಯ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಅಂಗವಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಮೂರು ಗ್ರಾಮಗಳ ಜನರು ಸೇರಿ ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾಗಿ ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸುವುದು ಅಭಿಮಾನದ ಸಂಗತಿ. ಗ್ರಾಮಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಯುವ ಶಕ್ತಿ ಮುಂದಾಗಬೇಕು’ ಎಂದು ಆಶಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಯುಜಿಡಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಹಾಗೂ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಿಎಫ್ಆರ್ ನಿಧಿ ಅಡಿ ಅನುದಾನ ನೀಡಲಾಗುವುದು’ ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>‘ಇದೇ ಗ್ರಾಮದ ಸೌಂದರ್ಯ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕೀರ್ತಿ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸಾಧನೆ ಗ್ರಾಮದ ಉಳಿದ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಬೇಕು’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಶಾಸಕ ಜಿ.ಡಿ. ಹರೀಶ್ ಗೌಡ, ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಸಿ.ಎನ್. ಮಂಜೇಗೌಡ, ಜೆಡಿಎಸ್ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸಾರಾ ಮಹೇಶ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಶ್ವಿನ್ ಕುಮಾರ್, ಮುಖಂಡರಾದ ಕವೀಶ್ ಗೌಡ, ಶೋಭಾ ಮೋಹನ್, ದಿನೇಶ್, ಸಾತಗಳ್ಳಿ ಜಯಣ್ಣ, ಜೋಗಿ ಸಿದ್ದಯ್ಯ, ಎಚ್.ಸಿ.ಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿ, ಕೆ.ಎಸ್. ಸಣ್ಣಸ್ವಾಮಿ, ಮಂಜು, ಭಾಸ್ಕರ್, ಬಸವರಾಜು ಇದ್ದರು.</p>.<p> <strong>ಮಾರಿಕುಣಿತ ಸಂಭ್ರಮ</strong></p><p> ಜಾತ್ರೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ನಡೆದ ಮಾರಿ ಕುಣಿತವು ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ಗಂಡಸರು ಹೆಣ್ಣಿನ ವೇಷ ಧರಿಸಿ ಕಾಲಿಗೆ ಗೆಜ್ಜೆ ಕಟ್ಟಿ ನೃತ್ಯ ಮಾಡುತ್ತ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು. ಮಾರಮ್ಮನಿಗೆ ಜೈಕಾರ ಹಾಕುತ್ತ ತಮಟೆ ಏಟಿಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದರು. ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಮಹಿಷಾಸುರ ಭೂವರಾಹ ಸ್ವಾಮಿ ಧುರ್ಯೋದನ ಹನುಮಂತ ಜಾಂಬವಂತ ಬಾಲ ಗಣಪ ದಂತಹ ಪೌರಾಣಿಕ ಪಾತ್ರಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಆಧುನಿಕ ಶೈಲಿಯ ಉಡುಗೆ–ತೊಡುಗೆಗಳೂ ಗಮನ ಸೆಳೆದವು. ರಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಹಂಚ್ಯಾ ಸಾತಗಳ್ಳಿ ಮೂರು ಗ್ರಾಮಗಳ ಗ್ರಾಮಗಳ ಜನರು ಒಟ್ಟಾಗಿ 15 ದಿನ ಕಾಲ ನಡೆಯುವ ಈ ಜಾತ್ರೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸುವುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>