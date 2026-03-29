‘ನಾಮಫಲಕದಲ್ಲಿ ಶೇ 60 ಕನ್ನಡ ಬಳಸಿ’

ಎಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ: ಪಟ್ಟಣದ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ (ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಣ) ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕ್ರಾಂತಿಕುಮಾರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಾಮಫಲಕದಲ್ಲಿ ಶೇ 60ರಷ್ಟು ಕನ್ನಡ ಬಳಸಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕ್ರಾಂತಿಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಕೆಲ ಹೋಟೆಲ್ ಹಾಗೂ ಕೇರಳ ಮೂಲದ ಬೇಕರಿಗಳ ಮಾಲೀಕರು ನಾಮಫಲಕವನ್ನು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆಸಿದ್ದಾರೆ, ಕನ್ನಡ ಕಡೆಗಣಿಸಿದ್ದು, 20 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ 60ರಷ್ಟು ಕನ್ನಡ ಬಳಸಬೇಕು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಿ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಟೌನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಹೇಶ್, ಚನ್ನ, ಚೆಲುವರಾಜು, ರಾಜೀವ್, ಸೋಮಣ್ಣ, ಸ್ವಾಮಿಕುಮಾರ್, ಶಿವು, ಕೃಷ್ಣ, ರಘು, ಮೂರ್ತಿ, ರವಿ ಜಿಜಿ ಕಾಲೊನಿ, ಪ್ರಜ್ವಲ್, ರುದ್ರಕುಮಾರ್, ಮಂಜು, ಶಬೀರ್, ಜಗ, ವೆಂಕಟೆಶ್, ಪ್ರಸನ್ನ, ಪ್ರಸಾದ್, ಗೋಪಾಲ್, ಶೀವು, ಟೈಲರ್ ನಾಗರಾಜು ಹಾಗೂ ನಟ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>