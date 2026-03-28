ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವಲ್ಲ, ಜೀವನದ ದಾರಿ: ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ಕುಮಾರ್

ಮೈಸೂರು: ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು, ಜಾಗತಿಕ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ತತ್ವಜ್ಞಾನದ ಸ್ಥಾನ ಉನ್ನತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ಕುಮಾರ್ ಸೇಠಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ, ಹಿಂದೂ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಪೀಠದ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದ 'ಜಾಗತಿಕ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ತತ್ವಜ್ಞಾನದ ಸ್ಥಾನ' ಕುರಿತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣದ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಘರ್ಷಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಸ್ತುತದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಅವಶ್ಯಕ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಜೀವನದ ದಾರಿ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ಹಿಂದೂ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಕರ್ಮದ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಫಲಾಪೇಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬಯಸದೇ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ. ಇದೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಪೀಠದ ವಿಶ್ರಾಂತ ಸಂದರ್ಶಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಪ್ರೊ.ವಿ.ಎನ್.ಶೇಷಗಿರಿ ರಾವ್, 'ಚೈನಾ, ಕನ್ಫ್ಯುಷಿಯಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ತತ್ವಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹಿಂದೂ ತತ್ವ ದೊಡ್ಡದು. ಸಹಿಷ್ಣುತೆಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ಬಯಸುವುದರಿಂದ ಹಿಂದೂ ತತ್ವ ತನ್ನದೇ ಆದ ಮಹತ್ವ ಹೊಂದಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ.ಡಾನಿಯಲ್, ಸಂದರ್ಶಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಎಸ್.ವೆಂಕಟೇಶ್ ಹಾಜರಿದ್ದರು.