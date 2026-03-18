ಮೈಸೂರು: 'ಸಂವಿಧಾನ ಉಳಿಸಲು ಹೋರಾಟದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಸಾಹಿತ್ಯ, ಕಲೆ, ನಾಟಕಗಳು ಈ ಚಳವಳಿಯ ಭಾಗವಾಗಬೇಕು' ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಜೆ.ವಿಜಯ್ಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದರು.

ಇಲ್ಲಿನ ಕಿರುರಂಗಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ದೇಸಿರಂಗ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಟ್ರಸ್ಟ್ನಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ 'ದೇಸಿರಂಗ ನಾಟಕೋತ್ಸವ'ವನ್ನು ಮಂಗಳವಾರ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.

'ಸಂವಿಧಾನ ಜಾರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಶ್ರಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇಂದು, ದೇಶದ ದೊಡ್ಡ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷವೇ ಸಂವಿಧಾನದ ವಿರುದ್ಧ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.

'ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಕಲಾಮಂದಿರಕ್ಕೂ ಆಗಮಿಸಿ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸೇನಾನಿಗಳ ಚರಿತ್ರೆ ತಿರುಚುವುದನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಜಾತಿ ಆಧಾರಿತ ನಾಟಕ, ಲೇಖನಗಳು, ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸೇನಾನಿಗಳ ಬದುಕನ್ನು ತಿರುಚುವ ಹುನ್ನಾರ ದೇಶದ್ರೋಹದ ಕೆಲಸ' ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

'ಜನರನ್ನು ಒಡೆದು, ಪ್ರಚೋದಿಸುವ ಅಯೋಗ್ಯರ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿ, ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು. ಸತ್ಯ ಹಾಗೂ ಜನಪರ ಸಾಂಸ್ಖೃತಿಕ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಬೇಕು' ಎಂದರು.

ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೃಷ್ಣ ಜನಮನ ರಚನೆಯ 'ವೀರ ಸೇನಾನಿ– (ಮುಚ್ಚಿ ಹೋಗಿರುವ ಬೆಚ್ಚನೆಯ ವಿಷಯಗಳ ಅನಾವರಣ)' ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡೆಯಿತು.

ಕವಿ ಬಿ.ಎಸ್.ದಿನಮಣಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ವೀರ ಸೇನಾನಿ ನಾಟಕವು ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಕುರಿತ ನೈಜ ಹಾಗೂ ತಿರುಚಿದ ವಿಷಯಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ' ಎಂದರು.

ಚಿಂತಕ ಪ್ರೊ.ಕಾಳೇಗೌಡ ನಾಗವಾರ, ಲೇಖಕಿ ಮೀನಾ ಮೈಸೂರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.