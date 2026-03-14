'ಮೈಸೂರು': 'ಹೋಟೆಲ್ಗಳಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಶ ಶೇ 25ರಷ್ಟು ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಪೂರೈಕೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದು ಮೈಸೂರು ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿ. ನಾರಾಯಣ ಗೌಡ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. 'ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೋವಿಡ್ ನೆನಪಿಸುವಂತಿದೆ. ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ 1500 ಹೋಟೆಲ್ಗಳ ಪೈಕಿ ಶೇ 10ರಷ್ಟು ಈಗಾಗಲೇ ಮುಚ್ಚಿವೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಟೌ, ಸೌದೆ ಒಲೆ ಸೇರಿ ಪರ್ಯಾಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೊಂಡರೂ ತೊಂದರೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮವನ್ನೂ ತುರ್ತು ಸೇವೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಕೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಸೂಚಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಅವರು ಶನಿವಾರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. 'ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರವಾಸಿ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿಗೆ ವಾರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ 50 ಸಾವಿರ ಹಾಗೂ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ 1.5 ಲಕ್ಷದಿಂದ 3 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಬರುತ್ತಾರೆ. ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಆಹಾರ ಪೂರೈಕೆ ಕಷ್ಟವಾಗಿದ್ದು, ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಡೀ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಹಾಗೂ ಆತಿಥ್ಯ ಉದ್ಯಮವೇ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದೆ' ಎಂದು ಅವರು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ' ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 25 ಸಾವಿರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 13 ಲಕ್ಷ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಕೆ ನಿಂತರೆ ಮಾಲೀಕರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಬದುಕು ಸಹ ಬೀದಿಗೆ ಬೀಳಲಿದೆ' ಎಂದು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.