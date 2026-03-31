ಹುಲ್ಲಹಳ್ಳಿ: ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬೇಕಿದೆ ‘ಚಿಕಿತ್ಸೆ’

ಹುಲ್ಲಹಳ್ಳಿ (ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು): ಇಲ್ಲಿನ ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ 'ತುರ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆ' ಬೇಕಿದೆ.

ದೊಡ್ಡ ಹೋಬಳಿ ಕೇಂದ್ರವಾದ ಇಲ್ಲಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಂದ ರೋಗಿಗಳು ಬರುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ, ವೈದ್ಯರು ಲಭ್ಯವಾಗದ ಕಾರಣ ದಿಂದಾಗಿ ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ದೊರೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ.

ಈ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆರಿಗೆ, ಮಕ್ಕಳ ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿದ್ದ ವೈದ್ಯರನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದಾಗಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಯು ದೊರೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಜನರ ದೂರಾಗಿದೆ. ರೋಗಿಗಳು ಪರದಾಡುವ, ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಅಲೆದಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಹೋಬಳಿಯ 77 ಹಳ್ಳಿಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಈ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಹೊಂದಿದೆ. ಕಾಡಂಚಿನ ಗ್ರಾಮಗಳಿಂದಲೂ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆಗೆಂದು ಜನರು ಬರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ವೈದ್ಯರಿಲ್ಲದ ಕಾರಣದಿಂದ, ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಇದು ದುಬಾರಿಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ.

30 ಹಾಸಿಗೆಗಳ ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರಿಲ್ಲದೆ, ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿದ್ದರೂ ಬಳಕೆಯಾಗದಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಯೂ ಹೆರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ವೈದ್ಯರು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಹೋಬಳಿಯ ಜನರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅನಾನುಕೂಲವಾಗಿದೆ. ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ದೂರದ ಪಟ್ಟಣ ಅಥವಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಮೈಸೂರಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.

'ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಬೇಕು. ವೈದ್ಯರು ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹೋಬಳಿಯ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅಗುತ್ತಿರುವ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು' ಎನ್ನುವುದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಒತ್ತಾಯವಾಗಿದೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ