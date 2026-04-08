‘ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಚಿಂತನೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲಿ ’

ಹುಣಸೂರು: ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಏ.14 ರಂದು ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಡಳಿತ ಸರಳವಾಗಿ ಆಚರಿಸಿ, ಪ್ರತ್ಯೇಕ ದಿನದಂದು ಸರ್ವ ಸಮುದಾಯದವರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಚಿಂತನ ಮಂಥನದೊಂದಿಗೆ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಸರ್ವರೂ ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ದಲಿತ ಸಮುದಾಯದ ಮುಖಂಡ ಹರಿಹರ ಆನಂದಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಡಳಿತ ಕರೆದಿದ್ದ ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತಿ ಪೂರ್ವಬಾವಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಏ. 14 ರಂದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತಿ ಆಚರಿಸುವುದರಿಂದ ಯುವಕರು, ಮಹಿಳೆಯರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಪ್ರತ್ಯೇಕ ದಿನ ಆಚರಿಸಲು ಶಾಸಕ ಜಿ.ಡಿ.ಹರೀಶ್ ಗೌಡ ಅವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ರತ್ನಾಪುರಿ ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ ಮಾತನಾಡಿ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಡಳಿತ ದಲಿತ ಸಮುದಾಯದ ಕುಂದು ಕೊರತೆ ಸಭೆ ಕರೆಯದೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತಿ ಆಚರಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲ, ದಲಿತರು ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರ ಹಾಕಿದರು.</p>.<p>ಪುತ್ಥಳಿ: ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಪುತ್ಥಳಿ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ನಿವೇಶನ ನಿಗದಿಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಎಂದು ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಡಳಿತ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪುಟ್ಟರಾಜ್ ಸಭೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದರು. ಇದಕ್ಕೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ, ಕೊಳಗಟ್ಟ ಕೃಷ್ಣ, ಚಿಕ್ಕಸ್ವಾಮಿ ಧ್ವನಿಗೂಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ನಗರದ ಸಂವಿಧಾನ ವೃತ್ತದ ಬಳಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸೇರಿದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 30 ಅಡಿ ನಿವೇಶನ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ್ದು, ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಚಿವಾಲಯಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿಗಾಗಿ ಕಡತ ಕಳುಹಿಸಿದೆ. ಶಾಸಕರು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಬೇಡ: ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದವರು ಒಗ್ಗೂಡಿ ಒಂದೇ ದಿನ ಆಚರಿಸೋಣ, ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಆಚರಿಸುವುದರಿಂದ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸಂದೇಶ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ತಲಪುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಟ್ಟೆಮಳಲವಾಡಿ ಪುಟ್ಟರಾಜ್ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ನಾಗರಾಜ್ ಮಲ್ಲಾಡಿ, ನಿಂಗರಾಜ್ ಮಲ್ಲಾಡಿ, ಕೆಂಪರಾಜು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ದಲಿತ ಮುಖಂಡ ಕಿರಂಗೂರು ಸ್ವಾಮಿ, ಡಿ.ಕುಮಾರ್, ಬಸವಲಿಂಗಯ್ಯ, ದೇವರಾಜ ಒಡೆಯರ್, ದೊಡ್ಡಹೆಜ್ಜೂರು ನಾಗೇಶ್, ಸಂತೋಷ್, ಪ್ರಸನ್ನಕುಮಾರ್, ಶಿವಣ್ಣ , ಆಂಜನೇಯ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>