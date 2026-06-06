‘ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿ’

<p>ಹುಣಸೂರು: ‘ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು, ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಕೆಂಗಣ್ಣಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಲಿದ್ದೀರಿ’ ಎಂದು ಉಪ ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ಕಾವ್ಯಾರಾಣಿ ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಬಿಎಲ್ಒಗಳ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಲವು ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದು, 1950-51ರ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ತಳಹದಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಕೋವಿಡ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬಹುತೇಕ ದೇಶದ ಅರ್ಧ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಲಸಿಗರು ಕಳ್ಳ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ನುಸುಳಿ ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಆಧಾರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ನಕಲಿ ಮತದಾರರ ಕಾರ್ಡ್ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ಮನಗೊಂಡ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ನಡೆಸಿ, ನುಸುಳುಕೋರರನ್ನುಜ ಗಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿನ ನಾಗರಿಕರನ್ನು ಹೊರಗೆ ಕಳುಹಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಫಲವಾಯಿತ್ತು.</p>.<p>‘ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 2002ರ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ನಡೆಸಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ 24 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ನಡೆಸಲು ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಅರ್ಹ ಮತದಾರರ ಹೆಸರನ್ನು ಬಿಡುವಂತಿಲ್ಲ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ಸಂವಿಧಾನಿಕ ಹಕ್ಕಾಗಿದ್ದು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಅನರ್ಹ ಮತದಾರರ ಹೆಸರು ಸೇರದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮವಹಿಸಬೇಕು, ಈ ಎರಡೂ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಹಕಾರವಾಗಲಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಜೂನ್ 20ರಿಂದ 29ರವರಗೆ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಮುದ್ರಣ, ಜೂನ್ 30ರಿಂದ ಜುಲೈ 30ವರಗೆ ಮನೆ ಮನೆ ಭೇಟಿ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀಡುವ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ 2002ರಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ಭಾವಚಿತ್ರ ಇರುವ ಅರ್ಜಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನೀಡಿ ಮಾಹಿತಿ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಮಾಹಿತಿ ದೃಢಿಕರಿಸಿ ಕುಟುಂಬದವರ ಸಹಿ ಪಡೆಯಬಹುದು’ ಎಂದರು.</p>.<p>ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ತರಬೇತುದಾರರ ಶಿವಪ್ಪ, ನಗರಸಭೆ ಆಯುಕ್ತೆ ಮಾನಸ, ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಕಾಳನಾಯಕ, ಶಶಿಕುಮಾರ್, ಶ್ರೀಪಾದ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260606-38-2115242288</p>