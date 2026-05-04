ಕಾಡಾನೆ ದಾಳಿ: ಬೆಳೆಗೆ ಹಾನಿ

<p>ಹುಣಸೂರು: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನೇರಳಕುಪ್ಪೆ ಗ್ರಾಮದ ಸಣ್ಣ ತಮ್ಮೇಗೌಡ ಅವರ ತೋಟಕ್ಕೆ ಭಾನುವಾರ ನುಗ್ಗಿದ ಕಾಡಾನೆಗಳು ಬಾಳೆ ಮತ್ತು ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆ ನಾಶಪಡಿಸಿವೆ.</p>.<p>ತೋಟದಲ್ಲಿದ್ದ ಪಂಪ್ಸೆಟ್ ಮನೆ ಹಾಗೂ ತುಂತುರು ನೀರಾವರಿ ಪೈಪ್ಗಳನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿದ್ದು, ಅಂದಾಜು ₹ 10 ಲಕ್ಷ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಣ್ಣ ತಮ್ಮೇಗೌಡ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ವನ್ಯಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅರಣ್ಯದಿಂದ ಗ್ರಾಮಗಳತ್ತ ಬರುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು, ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ರಾತ್ರಿ ಪಹರೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು. ಆನೆ ಹಾವಳಿ ತಡೆಗೆ ರೈಲು ಕಂಬಿಗಳ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು. ಕಾಡಾನೆಗಳನ್ನು ಶೀಘ್ರ ಓಡಿಸಲು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಷ್ಟದ ಪ್ರಮಾಣ ಆಧರಿಸಿ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260504-38-1225842718</p>