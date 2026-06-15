ಪ್ರಾಣಿ, ಪಕ್ಷಿ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಸಂತೋಷ್‌ ಹೂಗಾರ

<p>ಹುಣಸೂರು: ಪರಿಸರ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಸಸಿ ನೆಟ್ಟು ಪೋಷಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಾಗಬಾರದು, ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಬದುಕುವ ಪ್ರಾಣಿ, ಪಕ್ಷಿಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯೂ ಆಗಬೇಕು ಎಂದು ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಸಂತೋಷ್ ಹೂಗಾರ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಟ್ಟೆಮಳಲವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಪಿಇಎಸ್ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಸಿ ನೆಟ್ಟು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಈ ಸಾಲಿನ ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನದ ಘೊಷ ವಾಕ್ಯ ‘ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಪ್ರೇರಿತ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹವಾಮಾನ’. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕರು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಸುತ್ತ ಅಥವಾ ಹೊಲ ಗದ್ದೆ ಬಯಲಿನ ಬದುವಿನ ಮೇಲೆ ಸಿಸಿ ನೆಟ್ಟು ಬೆಳೆಸುವುದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಗಾಳಿ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಶಾಲಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಮರ ಬೆಳೆಸಿ ಹಸಿರು ಸೃಷ್ಠಿಸುವುದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಆಮ್ಲಜನಕ ಸಿಗಲಿದೆ. ಗುಣಮಟ್ಟದ ಆಮ್ಲಜನಕ ಮಾನವನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಮಿಶ್ರಿತ ಕೃಷಿ ಬೇಸಾಯ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸದೃಢರಾಗಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂಘರ್ಷ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ, ವನ್ಯಜೀವಿ ದಾಳಿಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಅರಣ್ಯದಂಚಿನ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ನಿರಂತರ ಒಂದಲ್ಲಾ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ವನ್ಯಪ್ರಾಣಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಘರ್ಷ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಜೀವ ಹಾನಿ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಡಿಆರ್ಎಫ್ಒ ಮನೋಹರ್, ಶಾಲಾ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯ ಮನೋಹರ್ ಎಸ್.ದಾಸ್ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮೂರ್ತಿ, ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕಿ ಶೋಭಾ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260615-38-38343870</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>