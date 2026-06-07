ಬದುಕು ಬದಲಿಸಿದ ಸಮಗ್ರ ಕೃಷಿ

<p><em>ಎಚ್.ಎಸ್.ಸಚ್ಚಿತ್</em></p>.<p>ಹುಣಸೂರು: ಸಮಗ್ರ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಸಾಯ ಮಾಡಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ವೃತ್ತಿ ಕೌಶಲ ಹೊಂದಿದ ಯುವ ಪ್ರಗತಿಪರ ರೈತ ಎನ್.ಎ.ಗಣಪತಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನೇ ಉದ್ದಿಮೆಯನ್ನಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಸಾವಯವ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬೇಸಾಯದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬಗೆ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮೂಲತಃ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ ವೀರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ಸೇರಿದ ಇವರ ತಂದೆ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದರು. ನಿವೃತ್ತಿ ಬಳಿಕ ಬಿಳಿಕೆರೆ ಹೋಬಳಿ ಕುಡಿನೀರು ಮುದ್ದನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಖರೀದಿಸಿ ಬೇಸಾಯ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ಚೆನೈ, ಮುಂಬೈ, ದೆಹಲಿಯ ವಿವಿಧೆಡೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ವೃತ್ತಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದ ಗಣಪತಿ, ತಂದೆಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಕಳೆದ 20 ವರ್ಷದಿಂದ ತೋಟಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರ ಬಳಸಿ ಬೇಸಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಕಳೆದ 9 ವರ್ಷದಿಂದ ಸಾವಯವ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬೇಸಾಯದಲ್ಲಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೇಸಾಯ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಡಿಕೆ, ತೆಂಗು, ನಾಲ್ಕು ತಳಿಯ ಬಾಳೆ, ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ಹಲಸು, ಸ್ಥಳಿಯ ಹಲಸು, ನಿಂಬೆ, ಹಿರಳೆ, ವಾಟರ್ ಆ್ಯಪಲ್, ಬೆಣ್ಣೆ ಹಣ್ಣು, ನಾಲ್ಕು ಜಾತಿಯ ಸೀಬೆ, ಕಾಳು ಮೆಣಸು, ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥ, ಕಾಫಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಮಲೇಷಿಯನ್ ಹಣ್ಣು ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ತೋಟದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಹೂವು ಕಟ್ಟಲು 25 ಜೇನು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, 9 ಸಣ್ಣ ಜೇನು, ತುಡುವೆ ಜೇನು ಸೇರಿದಂತೆ ಜೇನು ಸಾಕಾಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ತೋಟಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಮತ್ತು ತೆಂಗು ಬೆಳೆ ಮಧ್ಯೆ ಬಾಳೆ ಬೆಳೆದ ಇವರು, ಬಾಳೆ ಕೇವಲ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳೆಯಾಗದೆ ರೈತರಿಗೆ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಪೊಟ್ಯಾಷ್ ಗೊಬ್ಬರ ನೀಡುವ ಬೆಳೆಯಾಗಿದೆ. ಬಾಳೆ ಫಸಲು ಪಡೆದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಕತ್ತರಿಸಿ ಭೂಮಿಗೆ ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಪೊಟ್ಯಾಷ್ ಗೊಬ್ಬರ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೇರುತ್ತದೆ. ರೈತರು ಬಾಳೆ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಕೇವಲ ಆರ್ಥಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕಾಣದೆ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಗೊಬ್ಬರ ನೀಡುವ ಬೆಳೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಗಣಪತಿ ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ಜೀವಾಮೃತ: ವಿವಿಧ ತಳಿಯ ಜಾನುವಾರು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಸುವಿನ ಗಂಜಲ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಔಷಧ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಸಿಂಪಡಿಸುವ ಕ್ರಮ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕೃಷಿ ತ್ಯಾಜ್ಯದಿಂದ ಎರೆಹುಳು ಗೊಬ್ಬರ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ತೋಟಕ್ಕೆ ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾಗಿ ಎರೆಹುಳು ಉಳುಮೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸಿ ಗಿಡಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೇರು ಬಿಡಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸುವರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260607-40-262903862</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>