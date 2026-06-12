ಆದಿವಾಸಿ ಗಿರಿಜನರ ಸಾಗುವಳಿ ಭೂಮಿ ಉಳಿಸಲು ಬಸವರಾಜ್ ಮನವಿ

<p>ಹುಣಸೂರು: ಆದಿವಾಸಿ ಗಿರಿಜನರಿಗೆ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದ ಸಾಗುವಳಿ ಭೂಮಿ ಅನ್ಯರಿಂದ ಒತ್ತುವರಿಯಾಗಿದೆ. ಕಂದಾಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ರಕ್ಷಣೆ ಒದಗಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆದಿವಾಸಿ ಗಿರಿಜನರ ಭೂಮಿದಾರರ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಸವರಾಜ್ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಿಜಯಗಿರಿ ಹಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ನಡೆದ ಆದಿವಾಸಿ ಗಿರಿಜನರ ಭೂಮಿದಾರರ ಸಂಘದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ 1995 ರಲ್ಲಿ 130 ಆದಿವಾಸಿ ಗಿರಿಜನರಿಗೆ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ತಲಾ 3 ಎಕರೆ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯಂತೆ 260 ಎಕರೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿತ್ತು. ಇದಲ್ಲದೆ ಗ್ರಾಮಠಾಣೆಗೆ 8 ಎಕರೆ, ಶಾಲೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ 4 ಎಕರೆ ಕಾದಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಈ ಪೈಕಿ ಬಹುತೇಕ ಸ್ಥಳೀಯ ಗ್ರಾಮದ ಮೇಲ್ವರ್ಗದವರಿಂದ ಒತ್ತುವರಿ ಯಾಗಿದೆ. ಒತ್ತುವರಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಗ್ರಾಮಠಾಣೆ ಮತ್ತು ಶಾಲೆಗೆ ಕಾದಿಟ್ಟ ಭೂಮಿಯನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ಆದಿವಾಸಿ ಗಿರಿಜನರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ಹಾಡಿಯ 40 ಗಿರಿಜನರಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಸಾಗುವಳಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಹದ್ದುಬಸ್ತು ಮಾಡಿಸಿ ನೀಡಬೇಕು. ಗಿರಿಜನರಿಗೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿರುವ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯ ಸುತ್ತಲೂ ಕಂದಕ ತೆಗೆದು ಗಡಿ ಗುರುತಿಸಿ ಇತರರು ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದಂತೆ ಕ್ರಮವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಆದಿವಾಸಿ ಬುಡಕಟ್ಟು ಕೃಷಿಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಯಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ, ಗಿರಿಜನರು ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಲು ಸರ್ಕಾರ ಹಲವು ಸಲಕರಣೆ ನೀಡಿದ್ದರೂ ಭೂಮಿ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವುಗೊಳಿಸುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಮೌನವಾಗಿದೆ. ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿಗೆ ಗಿರಿಜನ ಸಂಘಟಕರು ಹಲವು ಮನವಿ ನೀಡಿದ್ದರೂ ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ರಾಜ್ಯಸ್ವ ನಿರೀಕ್ಷಕರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಕುರಿತು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಸೌಜನ್ಯ ತೋರದಿರುವುದು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಗೆ ಕೈಗನ್ನಡಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರ ಹಾಕಿದರು.</p>.<p>ಗಿರಿಜನ ಸಮುದಾಯದ ಮುಖಂಡ ವಿಠಲ್ ನಾಣಚ್ಚಿ ಮಾತನಾಡಿ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಸೇರಿದ್ದರೂ ಗಿರಿಜನರ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಗಿರಿಜನರ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಲು ಬೆಂಬಲ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರನ್ನು ಆದಿವಾಸಿ ಗಿರಿಜನ ಮುಖಂಡರು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ, ಗಿರಿಜನರಿಗೆ ಮಂಜೂರಾದ ಸಾಗುವಳಿ ಭೂಮಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಕುರಿತು ಮನವಿ ನೀಡಿದರು. ಆದಿವಾಸಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹರ್ಷ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ,ಗೌರಮ್ಮ, ಕುಳ್ಳಯ್ಯ, ಡೀಡ್ ಸಂಸ್ಥೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಶ್ರೀಕಾಂತ್, ಪ್ರಕಾಶ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260612-38-316389143</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>