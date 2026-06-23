ಅಂಗವಿಕಲತೆ ದೌರ್ಬಲ್ಯವಲ್ಲ, ವಿಶೇಷ ಶಕ್ತಿ: ಜಿ.ಎಸ್.ಜಗದೀಶ್‌

<p>ಹುಣಸೂರು: ಅಂಗವಿಕಲತೆ ಮಾನವನ ದೌರ್ಬಲ್ಯವಲ್ಲ, ವಿಶೇಷ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು ಸರಕಾತ್ಮಕ ಆಲೋಚನೆಯೊಂದಿಗೆ ಹಲವು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲು ಸಹಕಾರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸ್ವಚ್ಚ ಭಾರತ್ ಮಿಷನ್ ಸಂಯೋಜಕ ಜಿ.ಎಸ್.ಜಗದೀಶ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಾಲಕಿಯರ ಮತ್ತು ಆದರ್ಶ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಂಗವಿಕಲರೊಂದಿಗಿನ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಅಂಗವಿಕಲರನ್ನು ಸಮಾಜ ಗೌರವಿಸಿ, ವಿಶೇಷ ಆದ್ಯತೆ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಅಂಗವಿಕಲ ಆನಂದ್ ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕ ಸಿ.ಎಸ್. ಮಹೇಶ್ ಚಿಲ್ಕುಂದ, ಮಮತಾ, ಸಾಹೀರಾ, ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕ ಚಂದ್ರಕುಮಾರ್, ಮಂಜುನಾಥ್, ಲಕ್ಷ್ಮಣ್, ಶರ್ಮಿಳಾ, ಗೀತಾ, ಶಶಿಕಲಾ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260623-38-1018300483</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>