ಹುಣಸೂರು ರೈತ ರಾಮೇಗೌಡ ಬದುಕಿನ ಸಂಜೆಗೆ ಶ್ರೀಗಂಧ ಬೆಳೆ ರಕ್ಷೆ

<p><em>ಎಚ್.ಎಸ್.ಸಚ್ಚಿತ್</em></p>.<p>ಹುಣಸೂರು: ದುಡಿದ ಹಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಚಿಂತನೆ ರೈತಾಪಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪ. ಆದರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಗ್ರಹಾರ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಗತಿಪರ ಕೃಷಿಕ ರಾಮೇಗೌಡ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಗಂಧದ ಮರಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟು ಬೆಳೆಸಿ ತಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಸಂಜೆಯ ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗಾವಡಗೆರೆ ಹೋಬಳಿ ಅಗ್ರಹಾರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 6 ಎಕರೆ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಹೊಂದಿರುವ ರಾಮೇಗೌಡ (50) ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದವರ ಆರ್ಥಿಕ ಶಕ್ತಿ ಇಳಿ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಷೀಣಿಸಬಾರದು ಎಂಬ ಆಲೋಚನೆಯಿಂದ 1 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 150 ಶ್ರೀಗಂಧ ಸಸಿಗಳನ್ನು 7 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನೆಟ್ಟು ಬೆಳೆಸುವಲ್ಲಿ ಸಫಲವಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಶ್ರೀಗಂಧ ಬೇಸಾಯದೊಂದಿಗೆ ಥೈವಾನ್ ಸೀಬೆ, ಶುಂಠಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಗೃಹಬಳಕೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತಾವೇ ಬೆಳೆದುಕೊಂಡು ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಜೀವನ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ತಂಬಾಕು ಕೃಷಿಯನ್ನೂ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>6 ಎಕರೆ ಜಮೀನನ್ನು ಮೂರು ಭಾಗವಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿ 2 ಎಕರೆ ಶುಂಠಿ, 2 ಎಕರೆ ತಂಬಾಕು, 1 ಎಕರೆ ಶ್ರೀಗಂಧ ಮತ್ತು 1 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಗೃಹ ಬಳಕೆಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಕಾಳು ಕಡ್ಡಿ ಬೆಳೆದು ನೆಮ್ಮದಿಯ ಬದುಕು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪ್ರಗತಿಪರ ರೈತ ರಾಮೇಗೌಡ ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ಗಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಶ್ರೀಗಂಧ ಭವಿಷ್ಯದ ಇಡುಗಂಟಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ದೇನೆ. ಮರ ರಕ್ಷಿಸುವುದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿ ಕಾಡಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಶ್ರೀಗಂಧ ಮರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಮೈಕ್ರೋಚಿಪ್ ಅಳವಡಿಸುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇತ್ತು, ನಂತರದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲವಾಗಿದೆ. 7 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನೆಟ್ಟು ಬೆಳೆಸಿದ ಶ್ರೀಗಂಧ ಇದೀಗ 50 ಸೆಂಟಿಮಿಟರ್ ದಪ್ಪವಾಗಿದೆ. 15 ವರ್ಷ ರಕ್ಷಿಸಬೇಕಿದ್ದು, ಗಿಡಕ್ಕೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ರಿಂಗ್ ಬೇಲಿ ಮತ್ತು ಸಿಸಿ ಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಅಳವಡಿಸುವ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಮಿಶ್ರ ಬೇಸಾಯ: 6 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆಗಳಾದ ಶುಂಠಿ ಮತ್ತು ತಂಬಾಕು, ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯ ಜೊತೆಗೆ ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾಲ್ಕು ಹಸು ಸಾಕಣೆಯಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ 25 ಲೀಟರ್ ಹಾಲನ್ನು ಒಕ್ಕೂಟಕ್ಕೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು, ಖರ್ಚು ಕಳೆದು ₹ 5 ರಿಂದ ₹10 ಸಾವಿರ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ. ಹೈನುಗಾರಿಕೆಯಿಂದ ತಿಪ್ಪೆ ಗೊಬ್ಬರ ಸಿಗುವುದರಿಂದ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರ ಅವಲಂಬನೆ ಕಡಿಮೆ. ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪಿಯುಸಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಕೃಷಿ ಕಾಯಕದಲ್ಲಿ ಸಾಥ್ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು, ಮನೆಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವ ಕಾಳು ಕಡ್ಡಿ ಹಾಗೂ ನೆಲಕಡಲೆ ಕಾಯಿ ಬೆಳೆದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಷ್ಟು ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹೊಂದುವರು. ರಾಮೇಗೌಡರ ಮಿಶ್ರ ಬೆಳೆ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ವಾರ್ಷಿಕ ₹ 10 ರಿಂದ ₹ 15 ಲಕ್ಷ ವರಮಾನ ಇದೆ. ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಬದುಕು ಕಂಡು ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260620-51-881109783</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>