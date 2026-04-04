ಕಾಮಗಾರಿಗಾಗಿ ರುದ್ರಭೂಮಿಗೆ ಹಾನಿ: ಆರೋಪ

ಹುಣಸೂರು: 'ನಗರದ ಬೈಪಾಸ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಚತುಷ್ಪಥದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಣತೀರ್ಥ ನದಿಗೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿಗಾಗಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಇಲ್ಲಿನ ರುದ್ರಭೂಮಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಸಾಮಗ್ರಿ ಮತ್ತು ಇತರೆ ವಸ್ತುಗಳ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ರುದ್ರಭೂಮಿ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'6 ತಿಂಗಳಿಂದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ದಿಮ್ಮಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕಾಮಗಾರಿಗಾಗಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ರುದ್ರಭೂಮಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸಮಾಧಿಗಳನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಮಗಾರಿಗಾಗಿ ನೆಲ ಸಮತಟ್ಟು ಮಾಡಿ, ರುದ್ರಭೂಮಿಯನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ನಗರಸಭೆ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ವಿವೇಕ್ ದೂರಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಮೊದಲೇ ರುದ್ರಭೂಮಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಸೊರಗುತ್ತಿದೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಜಾಗವನ್ನೂ ಹಾಳು ಮಾಡಿದರೆ, ಶವ ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳೀಯರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು' ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ರುದ್ರಭೂಮಿ ಹಾನಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಹುಣಸೂರು ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ನಗರಸಭೆ ಆಯುಕ್ತರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದರೂ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ' ಎಂದು ದೂರಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗೆ ನಗರಸಭೆ ಆಯುಕ್ತರನ್ನು 'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ' ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದರೂ ಅವರು ಕರೆಸ್ವೀಕರಿಸಲಿಲ್ಲ.</p>