ವಿವಿಧ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಲು ಎಸಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ

ಹುಣಸೂರು: ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಏಪ್ರಿಲ್ 20ರಂದು ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ಬರುತ್ತಿವ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹಲವು ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವಂತೆ ಉಪ ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಯದುಗಿರೀಶ್ ಅವರಿಗೆ ಸತ್ಯ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸತ್ಯಪ್ಪ ಮನವಿ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ತಂಬಾಕು ಬೆಳೆಗಾರರು ಸಮಸ್ಯೆ ಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬೇಕು. 250 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚುರೇಷ್ಮೆ ಬೆಳೆಗಾರರಿದ್ದು, ರೇಷ್ಮೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪುನ ಆರಂಭಿಸಬೇಕು. ಹುಣಸೂರನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರವನ್ನಾಗಿ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸಬೇಕು. ಲಕ್ಷ್ಮಣತೀರ್ಥ ನದಿ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿ, ನೀರಿನ ಬವಣೆ ನೀಗಿಸಬೇಕು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕ ಸೀನಶೆಟ್ಟಿ, ರೈತ ಮುಖಂಡ ಪುರುಷೋತ್ತಮರಾವ್ ಸಾಳಂಕೆ, ಕುಮಾರ್, ಚೇತನ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>