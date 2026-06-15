ಮರ ತೆರವಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯರ ಮನವಿ, ಜೀವ ರಕ್ಷಿಸಲು ಮನವಿ

<p>ಹುಣಸೂರು: ಮನೆ ಮೇಲೆ ಮರ ಉರುಳುವ ಮುನ್ನ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ಜೀವ ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು ಎಂದು ನಗರದ ಗಣೇಶ ಗುಡಿ ಬೀದಿ ನಿವಾಸಿಗಳು ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಎಚ್.ಪಿ.ಮಂಜುನಾಥ್ ಮತ್ತು ನಗರಸಭೆ ಆಯುಕ್ತೆ ಮಾನಸ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಗಣೇಶ ಗುಡಿ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಶತಮಾನದಷ್ಟು ಹಳೆಯ ಅರಳಿ ಮರವಿದ್ದು ಮರದ ಕೊಂಬೆಗಳು ಒಣಗಿರುವುದರಿಂದ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಅಬ್ಬರದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಈ ಅವಘಡ ಸಂಭವಿಸುವ ಮುನ್ನ ನಗರಸಭೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿ ಮರದ ರೆಂಬೆ ಕೊಂಬೆಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ಆಗುವ ಅನಾಹುತವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ಜೀವ ಉಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ನಿವಾಸಿಗರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಈ ಸಂಬಂಧ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ಮಾತನಾಡಿ, ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮವಹಿಸಲು ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ,</p>.<p>ಆಯುಕ್ತೆ ಮಾನಸ ಮನವಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ, ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮರದ ಕೊಂಬೆ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ಅವಘಡ ತಪ್ಪಿಸಲು ಕ್ರಮವಹಿಸುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260615-38-1656616198</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>