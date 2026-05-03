ಹುಣಸೂರು: ಬೇಸಿಗೆ ಝಳ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ತತ್ವಾರ

ಹುಣಸೂರು: ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲಿನ ಝಳಕ್ಕೆ ಕೊಳವೆಬಾವಿಗಳು ಬರಿದಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ತತ್ವಾರ ಎದುರಾಗಿದೆ.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 41 ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ಬಳಕೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಅಂರ್ತಜಲ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದ್ದು, ಬಹುತೇಕ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಎರಡು ಮೂರು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ಬಿಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗಡಿ ಗ್ರಾಮ ಸಿಂಗರಮಾರನಹಳ್ಳಿ, ಕಿರಂಗೂರು, ಪಕ್ಷಿರಾಜಪುರ, ಹಿಂಡಗೂಡ್ಲು, ಕಟ್ಟೆಮಳಲವಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು, ಜನರು ನೀರಿಗಾಗಿ ಖಾಸಗಿ ಹೊಲಗಳ ಕೊಳವೆಬಾವಿ, ಶಾಲೆಗಳ ಕೊಳವೆಬಾವಿಗಳ ಮೊರೆ ಹೋಗುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಹನಗೋಡು ಹೋಬಳಿ ಕಿರಂಗೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹೊಸೂರು ಕಾಲೊನಿಯಲ್ಲಿ 6 ದಿನಗಳಿಂದ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಮೋಟರ್ ಹಾಳಾಗಿದ್ದು, ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ನೀರಿನ ಪೂರೈಕೆ ಇಲ್ಲವಾಗಿದೆ. ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅನುದಾನವೂ ಇಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸುವಂತಾಗಿದೆ. ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲೂ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ.</p>.<p>'ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹೊಸೂರು ಕಾಲೊನಿಯಲ್ಲಿ 100 ಮನೆಗಳಿದ್ದು, 350ರಿಂದ 400 ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆ. ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ಅರ್ಧ ಕಿ.ಮಿ. ದೂರದಲ್ಲಿನ ಕೊಳವೆಬಾವಿಯಿಂದ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, 6 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಮೋಟರ್ ಕೆಟ್ಟಿದೆ. ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರೆ ಅಸಡ್ಡೆ ತೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಕಿರಂಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮುಖಂಡ ಕಿರಂಗೂರು ಸ್ವಾಮಿ 'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ' ಎದುರು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಇಒ ಹೊಂಗಯ್ಯ, 'ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 5 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ತೀವ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಆ ಭಾಗದ ರೈತರ ಖಾಸಗಿ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರು ನೀಡುವಂತೆ ಮನವೊಲಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆದಿದೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 41 ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಉತ್ತಮ ನೀರು ಇರುವ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಗುರುತಿಸಿ ಪಟ್ಟಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿ ನೀರು ಪಡೆಯಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು' ಎಂದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>