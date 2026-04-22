305 ಚೀಲ ಯೂರಿಯಾ ಗೊಬ್ಬರ ವಶ

ಹುಣಸೂರು: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗಾವಡಗೆರೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಗೋಪಾಲರಾವ್ ಕದಂ ಎಂಬುವವರ ಜಮೀನಿನ ಗೋದಾಮಿನಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದ 305 ಚೀಲ ಯೂರಿಯಾ ರಸಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಂಗಳವಾರ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದರು.</p>.<p>ಗೋದಾಮಿನಲ್ಲಿ ₹ 5.50 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ರಸಗೊಬ್ಬರ ದಾಸ್ತಾನು ಮಾಡಿದ್ದು, ಇಲಾಖೆಯ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಖಾಸಗಿ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಹೆಸರಿನ ಚೀಲಕ್ಕೆ ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>'ಹೊಲದ ಮನೆ ಮತ್ತು ಕೋಳಿ ಫಾರಂ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ದಾಸ್ತಾನು ಮಾಡಿ ಕಾಳಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಮೇರೆಗೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದೆ' ಎಂದು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೃಷಿ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಸರ್ಕಾರದ ಸಹಾಯಧನದಲ್ಲಿ ವಿತರಿಸಿದ 45 ಕೆ.ಜಿಯ 100 ಯೂರಿಯಾ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟ್ಟು, ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿ ಮುದ್ರಿತ ಚೀಲಕ್ಕೆ ತುಂಬಿಸಿ ಹೊರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಗಣೆ ಮಾಡುವ ದಂಧೆ ನಡೆದಿದೆ. ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿ ಮುದ್ರಿತ 205 ಚೀಲಗಳಲ್ಲಿ ಯೂರಿಯಾ ಇರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 305 ಯೂರಿಯಾ ಚೀಲ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದ ರಸಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ನಗರದ ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಚೇರಿ ಗೋದಾಮಿನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಸಂತೋಷ್ ಕಶ್ಯಪ್, ಕೃಷಿ ಇಲಾಕೆ ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕೆ.ಎಚ್.ರವಿ, ರಾಮಕೃಷ್ಣ, ಮಮತಾ, ಯಾದವ ಬಾಬು, ಧನಂಜಯ್, ವೆಂಕಟಾಚಲಪತಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p>ಎರಡನೇ ಪ್ರಕರಣ: ನಗರ ಹೊರ ವಲಯದ ಕಲ್ಲಬೆಟ್ಟದ ಬಳಿ ಗುಜರಿಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದ 1,300 ಚೀಲ ಯೂರಿಯಾ ರಸಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಕರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅನಾಮಿಕರು ಹೊಲ ಅಥವಾ ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಬಂದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅನುಮಾನಸ್ಪದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಕಂಡು ಬಂದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಬೇಕಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>