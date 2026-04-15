‘ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಕೊಡುಗೆ ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಸ್ಮರಿಸಿ’

ಹುಣಸೂರು: 'ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಸಂವಿಧಾನ ರಚಿಸಿ ಸರ್ವ ಧರ್ಮಿಯರು ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ಸಮಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾತೃ' ಎಂದು ಶಾಸಕ ಜಿ.ಡಿ.ಹರೀಶ್ ಗೌಡ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನದಲ್ಲಿ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ 135ನೇ ಜಯಂತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣವೂ ಅನುಭವಿಸುವ ಈ ಸಮಾಜ, ಅವರ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಜಯಂತಿಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿರುವುದು ವಿಷಾದನೀಯ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್, ಬಾಬು ಜಗಜೀವನರಾಂ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಮಹನಿಯರನ್ನು ಈ ದೇಶದ ನಾಗರಿಕರು ವರ್ಷದ ಎಲ್ಲಾ ದಿನವೂ ಸ್ಮರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಸಮಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಶೋಷಿತರ ಪರವಾಗಿ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್, ಮೇಲ್ವರ್ಗದವರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದರ ಪರಿಣಾಮ ಇಂದು ಸರ್ವ ಜನರು ಸಮಾನ ತತ್ವದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ಇಂದಿಗೂ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ, ಜಾತೀಯತೆ ಶಮನವಾಗದೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕಂಡಿದ್ದ ಕನಸಿನ ಭಾರತ ನನಸಾಗದಿರುವುದು ವಿಪರ್ಯಾಸದ ಸಂಗತಿ' ಎಂದು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಹುಣಸೂರು ಉಪವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಬೀಜಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ನಲ್ಲಿ 1 ಎಕರೆ 10 ಗುಂಟೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಭೂಮಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದ್ದು, ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಭವನ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣದ ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಪುಟ್ಟಮಾದಯ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದರು. ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ಕಾವ್ಯಾರಾಣಿ, ದಲಿತ ಮುಖಂಡರಾದ ನಾಗರಾಜ್ ಮಲ್ಲಾಡಿ, ಹರಿಹರ ಆನಂದಸ್ವಾಮಿ, ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ತಾಜುದ್ದಿನ್ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಪವವಿ ಪೂರ್ವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕುರಿತ ಗೀತೆ ಹಾಡಿದರು. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಸುರೇಂದ್ರ, ಪಿ.ಸತೀಶ್, ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ರವಿ, ವರದರಾಜು, ರತ್ನಾಪುರಿ ಪುಟ್ಟ ರಾಜ್, ಬಸವಲಿಂಗಯ್ಯ, ನಿಂಗ ರಾಜ್ ಮಲ್ಲಾಡಿ, ಅಣ್ಣಯ್ಯ ನಾಯಕ, ದೇವರಾಜ ಒಡೆಯರ್, ನೇರಳಕುಪ್ಪೆ ಮಹದೇವ್, ಹೊಸೂರು ಕುಮಾರ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260415-38-1342237197</p>