ಗುರುವಾರ, 5 ಮಾರ್ಚ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictmysuru

ಆಶ್ರಯ ಸಮಿತಿ ನಿವೇಶನ ಗೊಂದಲ: 22 ವರ್ಷ ಕಳೆದರೂ ಫಲಾನುಭವಿಗೆ ಸಿಗದ ನಿವೇಶನ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 5 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 3:47 IST
Last Updated : 5 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 3:47 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ನಗರಸಭೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಹಿರಂಗ ಚರ್ಚಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ದಾಖಲೆ ಸಮೇತ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೇವೆ.
ಇಂಟೆಕ್‌ ರಾಜು, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ, ತಾ.ನಾಗರೀಕರ ಹಿತರಕ್ಷಣಾ ಸಮಿತಿ
Mysore

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT