ಆಶ್ರಯ ಸಮಿತಿ ನಿವೇಶನ ಗೊಂದಲ: 22 ವರ್ಷ ಕಳೆದರೂ ಫಲಾನುಭವಿಗೆ ಸಿಗದ ನಿವೇಶನ

<p><strong>ಹುಣಸೂರು</strong>: 'ನಗರಸಭೆ ಆಶ್ರಯ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಬಡಾವಣೆಯ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ 35 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿವೇಶನ ನೀಡದೆ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಬೀದಿ ಪಾಲಾಗಿದ್ದು, ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಅಂತ್ಯ ಹಾಡಲು ಮುಂದಾಗದಿರುವುದಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ಅಸಮಾಧಾನವಿದೆ' ಎಂದು ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ನಾಗರೀಕರ ಹಿತರಕ್ಷಣಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ವಾಮೀಗೌಡ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ದಿ.ವಿ. ಪಾಪಣ್ಣ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದು 840 ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ವಿತರಿಸಿದ್ದರೂ ನಿವೇಶನ ಗುರುತಿಸಿ ನೀಡದೆ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಅತಂತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವಿ.ಪಾಪಣ್ಣನವರ ಬಳಿಕ ಐವರು ಶಾಸಕರು ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದರೂ ಇವರಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಅಂತ್ಯ ಹಾಡುವ ಗೋಜಿಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಕೊಳಚೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿಗೆ 389 ನಿವೇಶನ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದ್ದು, 115 ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ನಿವೇಶನದ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಬುಧವಾರ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಈ ಯೋಜನೆಗೆ 22 ಎಕರೆಯನ್ನು ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದ್ದರೂ ನಗರಸಭೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯೋಜನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಿರುವ ದಾಖಲೆ ಅನ್ವಯ ನಿವೇಶನ ಗುರುತಿಸಿ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಬಂದು ಹೋದ ಆಯುಕ್ತರು ವಿವಿಧ ಕಾರಣ ನೀಡಿ ಮೌನಕ್ಕೆ ಶರಣಾಗಿರುವುದು ವಿಪರ್ಯಾಸ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಹಿತರಕ್ಷಣಾ ಸಮಿತಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಇಂಟೆಕ್ ರಾಜು ಮಾತನಾಡಿ, 'ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ನಾಗರೀಕ ಹಿತರಕ್ಷಣಾ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ಇರುವ ಫಲಾನುಭವಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿವೇಶನದ ಬಳಿ ದಾಖಲೆಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನಿವೇಶನ ಗುರುತಿಸಿ ನೀಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡರೂ ನಾವು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಿತಿಯ ವಿಷಕಂಠಮೂರ್ತಿ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಸುರೇಶ್ ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<div><blockquote>ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ನಗರಸಭೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಹಿರಂಗ ಚರ್ಚಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ದಾಖಲೆ ಸಮೇತ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೇವೆ. </blockquote><span class="attribution">ಇಂಟೆಕ್ ರಾಜು, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ, ತಾ.ನಾಗರೀಕರ ಹಿತರಕ್ಷಣಾ ಸಮಿತಿ</span></div>