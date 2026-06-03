ಜನಸ್ನೇಹಿ ಆಟೊ ಚಾಲಕರಾಗಲು ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ರವಿ ಸಲಹೆ

<p>ಹುಣಸೂರು: ‘ನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆಟೊ ಚಾಲಕರ ಸಹಕಾರದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ತಮ್ಮ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತೆರಳುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಆಟೊ ಚಾಲಕರು ಮತ್ತು ಮಾಲೀಕರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ನೇಹಿತರಂತೆ ವರ್ತಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ರವಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಆಟೊ ಚಾಲಕ ಮತ್ತು ಮಾಲೀಕರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಆಟೊ ವಾಹನ ಸ್ಥಳಿಯವಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸ್ನೇಹಿ ಆಗಿದ್ದು, ಆ ಸ್ನೇಹವನ್ನು ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಕೆಟ್ಟ ಮನಸ್ಸುಗಳು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಘದಲ್ಲಿನ ಸದಸ್ಯರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು. ಕೆಲವೊಂದು ಸಾಮಾಜಕ ಘಾತುಕ ಕೃತ್ಯಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವ ಮನಸ್ಸುಗಳು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಕೆಟ್ಟ ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಕೆಲಸ ನಿಮ್ಮಿಂದಾಗಬೇಕು. ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವವರ ಹೆಸರು ಗೌಪ್ಯತೆ ಕಾದುಕೊಳ್ಳುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಲಾಖೆ ಹೆಗಲಿಗಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಆಟೊ ಪಡೆದು ಕೆಲವರು ಗಾಂಜಾ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ನಡೆಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದು, ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ನಡತೆಯನ್ನು ಎಚ್ಚರವಹಿಸಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಇದಲ್ಲದರೊಂದಿಗೆ ಜನಸ್ನೇಹಿ ಆಟೋ ಆಗಲು ನಿಮ್ಮ ಆಟೋಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ 24 ಗಂಟೆಯೂ ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಅಸಭ್ಯವಾಗಿ ವರ್ತಿಸದೆ ಗೌರವದಿಂದ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಹೃದಯವಂತಿಕೆ ನಿಮ್ಮದಾಗಲಿ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಶಿವಮಾದಯ್ಯ, ಪಿಎಸ್ಐ ತಾಜುದ್ದೀನ್ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಗರದ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಆಟೊ ಚಾಲಕರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260603-38-1984932520</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>