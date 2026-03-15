ಬನ್ನಿಕುಪ್ಪೆ ರಥೋತ್ಸವ ಸಂಪನ್ನ: ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರು ಭಾಗಿ

ಹುಣಸೂರು: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬನ್ನಿಕುಪ್ಪೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 5 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಜರುಗಿದ ಬನ್ನಮ್ಮ ಮತ್ತು ವೀರಭದ್ರಸ್ವಾಮಿ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವವು ಮಹಾ ರಥೋತ್ಸವದೊಂದಿಗೆ ಶನಿವಾರ ಸಂಪನ್ನಗೊಂಡಿತು. ಭಕ್ತರು ರಥ ಎಳೆದು ಭಾವಪೂರ್ಣ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು.

ಗೋಧೂಳಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಥಕ್ಕೆ ಉಕ್ಕಿನ ಕಂತೆ ಮಠದ ಸಾಂಬಸದಾಶಿವ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿದರು. 25 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ರಥವನ್ನು ಭಕ್ತರು ಉದ್ಘೋಷದೊಂದಿಗೆ ರಥವನ್ನು ಎಳೆದು ಪುನೀತರಾದರು.

ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಮೂಡಲಕೊಪ್ಪಲು, ಮಹದೇವಕೊಪ್ಪಲು, ದೊಡ್ಡೇಗೌಡನಕೊಪ್ಪಲು, ತೆಂಕಲಕೊಪ್ಪಲು, ಮಧುಗಿರಿ ಕೊಪ್ಪಲು, ಜಡಗನಕೊಪ್ಪಲು, ಕಾಡಗನಕೊಪ್ಪಲು ಮತ್ತು ಬನ್ನಿಕುಪ್ಪೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಒಗ್ಗೂಡಿ ಬನ್ನಿಕುಪ್ಪೆ ಗ್ರಾಮದ ಕೂಸಪ್ಪ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು.

ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ 5 ದಿನಗಳು ಸಿಹಿ ತಿನಿಸು ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆಗಳು ಬೀಡು ಬಿಟ್ಟು ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಿದರು. ಮಹಿಳೆಯರ ಆಕರ್ಷಣೆಯ ಬಳೆ ಬಿಚ್ಚೋಲೆ ಅಂಗಡಿಗಳು ಜಾತ್ರೆಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಳೆ ಕಟ್ಟಿತ್ತು.

ರಥೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕ ಜಿ.ಡಿ.ಹರೀಶ್ ಗೌಡ, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಎಚ್.ಪಿ.ಮಂಜುನಾಥ್, ಗ್ರಾಮದ ಗೋವಿಂದೇಗೌಡ, ಲೋಕೇಶ್ ನಾಯಕ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗೋವಿಂದನಾಯಕ. ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಪ್ರಸನ್ನಕುಮಾರ್, ಕೆಂಗಯ್ಯ, ರಾಮಚಂದ್ರ ನಾಯಕ, ಅರಗು ಮಂಜುನಾಥ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

ಅದ್ದೂರಿ ಕನ್ಯಾ ಕರಡಿ ಉತ್ಸವ

ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದ ಬನ್ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಕನ್ಯಾ ಕರಡಿ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮತ್ತು ಗಂಡು ವೇಷ ಬದಲಿಸಿಕೊಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟ ಹಸು ಮತ್ತು ಕರುಗಳ ಸಮೇತ ಲಕ್ಷ್ಮಣತೀರ್ಥ ನದಿಗೆ 6 ಕಿ.ಮೀ. ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತೆರಳಿದರು. ನದಿಯಿಂದ ಕಳಶ ಹೊತ್ತ ಭಕ್ತರು ಬನ್ನಿಕುಪ್ಪೆಯ ಕಾಡುಗುಡಿ ಎಂಬಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಬಳಿಕ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತಗೊಂಡ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹರಕೆ ಹೊತ್ತ ಭಕ್ತರು ಹರಕೆ ಮತ್ತು ಮುಡಿ ನೀಡಿದರು. ಉತ್ಸವದ ಬಳಿಕ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಪಾನಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಿಸಿದರು.