‘ಬುದ್ಧನ ಆದರ್ಶ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ’

ಹುಣಸೂರು: ಬುದ್ಧನ ತತ್ವ, ಸಿದ್ದಾಂತವನ್ನು ಯುವ ಸಮುದಾಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ನೆಮ್ಮದಿಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಉದ್ಯಮಿ ಕೊಳಗಟ್ಟ ಕುಮಾರ್ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೊಳಗಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಬುದ್ಧ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಬುದ್ಧ ಸರ್ವಕಾಲಿಕ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹೊಂದಿದ್ದ ಮಹಾನ್ ಪುರುಷ. ಮಹಾರಾಜರಾಗಿದ್ದ ಬುದ್ಧ ಮನಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗಿ ಸನ್ಯಾಸಿಯಾದರು. ಬುದ್ಧಗಯಾ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಬುದ್ಧ ತಪ್ಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದ ಬೋಧಿವೃಕ್ಷ ನೋಡಬಹುದು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಭಗವಾನ್ ಬುದ್ಧರ ಭಾವಚಿತ್ರದ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಯಿತು. ಜೆಡಿಎಸ್ ಮುಖಂಡ ದಲ್ಲಾಳು ಮಹದೇವ್, ಉದ್ಯಮಿ ಕರಣ್, ಜೈನ ಸಮುದಾಯದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್, ಮಂಜುನಾಥ್, ಕೊಳಗಟ್ಟ ಕೃಷ್ಣ, ಕೊಳಗಟ್ಟ ನಾಗರಾಜ್, ಮೂರ್ತಿ, ಯೋಗಣ್ಣ, ಮಹದೇವ್, ಸಂತೋಷ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಮುಖಂಡರು ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260504-38-890775743</p>