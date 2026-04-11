ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ತಾಯಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಖಾತೆ ದಾಖಲೆ ಹಸ್ತಾಂತರ

ಹುಣಸೂರು: ನಗರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಕುರ್ಜು ಬೀದಿಯ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ತಾಯಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ನಿವೇಶನವನ್ನು ಖಾತೆ ಮಾಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ನಗರಸಭೆ ಆಯುಕ್ತೆ ಮಾನಸ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ದಶಕಗಳಿಂದ ನನೆಗುದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ನಿವೇಶನಕ್ಕೆ ದಾಖಲೆ ಹಾಗೂ ಖಾತೆ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿ ಈ ಸಂಬಂಧ ನಿರಂತರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ನಿವೇಶನ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತಿಮಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ದಸಂಸ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸುವಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ ಕಾಳಜಿಗೆ ನಗರಸಭೆ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ದಸಂಸ ಮುಖಂಡ ನಿಂಗರಾಜ್ ಮಲ್ಲಾಡಿ ಮಾತನಾಡಿ, ದಶಕಗಳಿಂದ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತನ್ನದೇ ನಿವೇಶನ ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ದಾಖಲೆ ಇಲ್ಲದೆ ಸರ್ಕಾರದ ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ನಗರಸಭೆ ಆಯುಕ್ತರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದು ನಿವೇಶನಕ್ಕೆ ದಾಖಲೆ ನೀಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ಮನವಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಂಡ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಖಾತೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಕಲ್ಕುಣಿಗೆ ಬಡಾವಣೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಭವ್ಯ ರಾಜೇಶ್ ನಗರಸಭೆ ಕಂದಾಯ ವಿಭಾಗದ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಿದ್ದಯ್ಯ, ಸುರೇಂದ್ರ, ದಸಂಸ ಮುಖಂಡ ಬಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಕೆಂಪರಾಜು, ಸಿದ್ದರಾಜ ನಾಯಕ, ಮಹೇಶ್, ಚಂದ್ರನಾಯಕ ಮಂಜುಳಾ, ಪಾರ್ವತಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>