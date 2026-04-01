ನಗರದ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ

ಹುಣಸೂರು: ಇಲ್ಲಿನ ನಗರಸಭೆ 2026-27ನೇ ಸಾಲಿನ ₹66 ಲಕ್ಷ ಉಳಿತಾಯ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ ರೆಡ್ಡಿ ಮಂಗಳವಾರ ಮಂಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಗರಸಭೆ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕ ಜಿ.ಡಿ.ಹರೀಶ್ ಗೌಡ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸಭೆಗೆ ಮುಂದಿನ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಗರಸಭೆಗೆ ಬರುವ ಅನುದಾನ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಓದಿ, ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದರು.</p>.<p>ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ ರೆಡ್ಡಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ನಗರಸಭೆಗೆ ಮುಂದಿನ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿ, ನೀರು ಕಂದಾಯ, ಉದ್ದಿಮೆ ಸಂಕೀರ್ಣಗಳ ಬಾಡಿಗೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಶುಲ್ಕ, ಖಾತಾ ವರ್ಗಾವಣೆ, ಎಸ್ಡಬ್ಲ್ಯೂಎಂ ಮತ್ತು ಯು.ಜಿ.ಡಿ. ಸೆಸ್ಗಳಿಂದ ಒಟ್ಟು ₹8.77 ಕೋಟಿ ಆದಾಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನಗಳಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ, ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ. ಅನುದಾನ ₹ 17 ಲಕ್ಷ, ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ. ವಿದ್ಯುತ್ ಮತ್ತು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಅನುದಾನ ₹4.37 ಕೋಟಿ ಮತ್ತು 16ನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ ಅನುದಾನ ₹5.37 ಕೋಟಿ, ಎಸ್.ಬಿ.ಎಂ -2 ಅನುದಾನ ₹2.30 ಕೋಟಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು ₹21.10 ಕೋಟಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿ ಒಟ್ಟು ₹29.87 ಕೋಟಿ ರಾಜಸ್ವ ಮತ್ತು ಬಂಡವಾಳ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಲಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಅಸಾಧಾರಣ ಸ್ವೀಕೃತಿಗಳಿಂದ ₹14.96 ಕೋಟಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು ₹44.84 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಲಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ₹1.50 ಕೋಟಿ, ವಾಹನ ಖರೀದಿ ₹75 ಲಕ್ಷ, ರಸ್ತೆ, ಮಳೆ ನೀರು ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ₹ 4.14 ಕೋಟಿ, ಒಳಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ₹2.50 ಕೋಟಿ, ಉದ್ಯಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ₹1 ಕೋಟಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು ₹23.83 ಕೋಟಿ ರಾಜಸ್ವ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಪತ್ರಕರ್ತರ ನಿಧಿ: 'ನಗರಸಭೆಯಿಂದ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಆರೋಗ್ಯ ಸುರಕ್ಷಾ ನಿಧಿಯನ್ನು ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷದಿಂದ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದು, ವಾರ್ಷಿಕ ₹5 ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನವನ್ನು ಕಾಯ್ದಿಡಲಾಗಿದೆ. ಮಾರಣಾಂತಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಬಳತ್ತಿರುವ ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗೆ ಈ ನಿಧಿ ಬಳಸಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಉದ್ದೇಶಿತ ಯೋಜನೆ: 'ನಗರಸಭೆಯಿಂದ ಮುಂದಿನ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ₹5 ಲಕ್ಷ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘದ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ₹10 ಲಕ್ಷ, ನಗರಸಭೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಬಯಲು ರಂಗ ಮಂದಿರ ಮತ್ತು ಹೈಟೆಕ್ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ₹40 ಲಕ್ಷ, ಮಂಜುನಾಥಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ರೆಕಾರ್ಡ್ ರೂಮ್ ಆಧುನೀಕರಣಕ್ಕೆ ₹40 ಲಕ್ಷ, ಲಕ್ಷ್ಮಣತೀರ್ಥ ನದಿ ಶುದ್ಧೀಕರಣಕ್ಕೆ ₹2 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ಬಳಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ನಗರಸಭೆ ಆಯುಕ್ತೆ ಮಾನಸ ಅವರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ 17 ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದರು. ನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಶೇ3 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಪಡೆದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>