‘ಬೆಳೆದ ಊರು, ಕಲಿತ ಶಾಲೆ ಮರೆಯದಿರಿ’

ಹುಣಸೂರು: 'ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದ ಊರಿನ ಋಣ ತೀರಿಸಬೇಕಾದ ಕರ್ತವ್ಯ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮೇಲಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಕೆಲವರು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ನಿಭಾಯಿಸಿರುತ್ತಿರುವುದು ಶ್ಲಾಘನೀಯ' ಎಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಪಿ. ಶಿವರಾಜು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಿಂಡಗೂಡ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲ ಎಚ್.ಎನ್. ವೆಂಕಟೇಶ್ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ ₹ 1 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಸಾಮಗ್ರಿ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದ ಶಾಲೆ ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯ ದಿನ. ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಿತ ಅಕ್ಷರ ಜೀವನದ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೂ ಉಳಿದು ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೆಟ್ಟಿಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಕೀಲ ವೆಂಕಟೇಶ್ ತಾವು ಓದಿದ ಶಾಲೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿರುವುದು ಮಾದರಿ' ಎಂದರು.</p>.<p>ವಕೀಲ ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದು, ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಶಿಕ್ಷಣ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಸಫಲವಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಗ್ರಾಮದ ಶಾಲೆಗೆ ₹ 51 ಸಾವಿರ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಡಿಡಿಪಿಐ ಉದಯಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಮಕ್ಕಳು ನಗರ ಪ್ರದೇಶದ ಮಕ್ಕಳಿಗಿಂತ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಪಠ್ಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮ ನಾಗರಿಕರನ್ನಾಗಿರೂಪಿಸಬಹುದು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ಅಕ್ಷರ ಕಲಿತ ಶಾಲೆಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂಬ ಆಸೆ ಇತ್ತು, ಅದರಂತೆ ಈ ದಿನ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಲೆಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ' ಎಂದು ಎಚ್.ಎನ್. ವೆಂಕಟೇಶ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪತ್ರಕರ್ತ ಮರಮಕಲ್, ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಮಹದೇವ್, ಇಸಿಒ ಕೇಶವಮೂರ್ತಿ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮೂರ್ತಿ, ಶಿವಕುಮಾರ್, ಕುಮಾರ್ ರಾಜೇಗೌಡ, ಶೇಖರ್, ಮಂಜು, ಚೇತನ್, ರಾಮೇಗೌಡ, ಶೇಖರೇಗೌಡ, ವೆಂಕಟೇಶ್, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ರಮೇಶ್ ಮತ್ತು ಮುಖಂಡರು ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>