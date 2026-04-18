ಕೃಷಿ ಉದ್ದಿಮೆಯಾಗಿಸಿದ ದಯಾನಂದ: ತರಕಾರಿ, ಜೇನು ಸಾಕಾಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯುವಕರಿಗೆ ಮಾದರಿ

ಸ್ಥಳೀಯ ಹವಾಮಾನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಂಬಾರ ಪದಾರ್ಥ ಬೆಳೆಯುವ ಆಸೆ ಇದ್ದು, ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಮಾದರಿ ರೈತನಾಗಬೇಕೆಂಬ ಬಯಕೆ ಇದೆ.
ದಯಾನಂದ, ಯುವ ರೈತ ಉಯಿಗೌಡನಹಳ್ಳಿ
ಇಲಾಖೆ ನೆರವಿನಿಂದ ಹನಿ ಮತ್ತು ತುಂತುರು ನೀರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜೇನುಸಾಕಣೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ 5 ಪೆಟ್ಟಿಗೆ, ಜೇನು ಕೃಷಿಗೆ ಸಹಾಯ ಧನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಡಾ.ನಾಗರಾಜ್, ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ
‘ಜೇನು ಸಾಕಣೆ ಲಾಭ’
ತೋಟಗಾರಿಕೆಗೆ ಪೂರಕವಾದ ಜೇನು ಸಾಕಾಣಿಕೆಯಲ್ಲೂ ತೊಡಗಿರುವ ಅವರು, ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಯಿಂದ 5 ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಗೂ ಜೇನು ಹುಳು ಪಡೆದು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರೆಗೆ 2 ಕೊಯಿಲು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತೋಟದಲ್ಲಿ ಜೇನು ಸಾಕಣೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಷ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಡೆದು, ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಇಳುವರಿ ವೃದ್ಧಿಯಾಗಲಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.