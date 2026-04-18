ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ

ಹುಣಸೂರು: ಗಾಣಿಗರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಎಚ್.ವಿಶ್ವನಾಥ್ ನೀಡಿದ್ದ ₹ 20 ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನ ಸಮುದಾಯದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನಶ್ಯ ಬಾಬು ದುರುಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ವಿಳಂಬವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗಾಣಿಗರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇಂಟೆಕ್ ರಾಜು ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಗರದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, 2021ರಲ್ಲಿಭವನ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ₹ 20 ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನ ನೀಡಿದ್ದರು, ಈವರೆಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಸದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಸಮುದಾಯದ ಹಣ ತಮ್ಮ ಬಳಿಯೇ ಇರಿಸಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಹಲವು ಸಭೆಗಳು ನಡೆಸಿದ್ದರು, ಹಣವನ್ನು ಸಂಘಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದರು. ' ಕೆಲವರು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗೆ ಸಮುದಾಯನ್ನು ಇಬ್ಭಾಗ ಮಾಡುವ ಹುನ್ನಾರ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದಿರುವ ಗಾಣಿಗರ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ನಗರ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಸಂಘ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಸಂಘಟನೆ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಸಮುದಾಯದ ಭವನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕ ಜಿ.ಡಿ.ಹರೀಶ್ ಗೌಡ ಏ 24 ರಂದು ಚಾಲನೆ ನೀಡಬಾರದು' ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮಹದೇವ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಸುದ್ದಿಗೊಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದ ಅಜೇಯ್, ಕೃಷ್ಣ, ಮಹೇಶ್, ಸಂತೋಷ್ ಮತ್ತು ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>