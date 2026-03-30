ಹುಣಸೂರು: ಗೂಡ್ಸ್‌ ಆಟೊ ಡಿಕ್ಕಿ, ತಂದೆ ಎದುರೇ ಬಾಲಕ ಸಾವು

<p><strong>ಹುಣಸೂರು</strong>: ಇಲ್ಲಿನ ಶಬ್ಬೀರ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಆಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಬಾಲಕ ಗೂಡ್ಸ್ ಆಟೊ ಡಿಕ್ಕಿಯಾಗಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಮೃತಪಟ್ಟ.</p><p>ರಿಯಾನ್ ಆಹಮ್ಮದ್ (7) ಮೃತ ಬಾಲಕ.</p><p>ಮನೆಯ ಮುಂಭಾಗದ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಫಾಜಿತ್ ಆಹ್ಮದ್ ಇದ್ದರು. ಅವರ ಮುಂದೆಯೇ ರಿಯಾನ್ ಆಡುತ್ತಿದ್ದ. ಅಂಗಡಿ ಕಡೆಗೆ ಓಡಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಆತನಿಗೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಆಟೊ ಬಾಲಕನಿಗೆ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಡಿಕ್ಕಿಯಾಗಿದೆ. ಚಾಲಕನನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಗರ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>