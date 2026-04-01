ಹೆಮ್ಮಿಗೆ ಹಾಡಿಗೆ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಮಿತಿ ರಚನೆ

<p>ಹುಣಸೂರು: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಮ್ಮಿಗೆ ಹಾಡಿ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಮಿತಿ ಯಜಮಾನರಾಗಿ ರಾಮಣ್ಣ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕ ಯಜಮಾನರಾಗಿ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಆಯ್ಕೆಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆದಿವಾಸಿ ಜನತಾ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹರ್ಷ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಹಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆದ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಹಾಡಿ ಗ್ರಾಮಸಭೆಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ವೇಗ ತರಲು ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮುಂತಾದ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಪ್ರತಿ ಹಾಡಿಯಲ್ಲೂ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಮಿತಿ ರಚಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಹೆಮ್ಮಿಗೆ, ಬೀರತಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಕರಣಕುಪ್ಪೆ ಹಾಡಿಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡು ಒಟ್ಟು 750 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಭೂ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಸಾಮೂಹಿಕ ಹಕ್ಕು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಭೂಮಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ. ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಮನವಿ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇಲಾಖೆ ಮನವಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಕೆರೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಮುಂಗಾರಿನಲ್ಲಿ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಮಿತಿ: ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಮಾದೇವ ಮೊಟಕಯ್ಯ, ಪಾಪಯ್ಯ, ದರುವಯ್ಯ, ಪುಟ್ಟಮಾದಯ್ಯ, ಮುನಿಮಾರ, ಮದ್ದೂರಯ್ಯ, ನಾಗರತ್ನಾ, ತಿಮ್ಮಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗೊಂಡರು. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕರಾಮಯ್ಯ, ಕೆಂಪಮ್ಮ, ಮುನಿಮಾರಯ್ಯ, ಕಲ್ಲೂರಯ್ಯ, ಕೂರ್ಲಯ್ಯ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260401-38-1004070470</p>