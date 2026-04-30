ಗ್ರಾಮದೇವತೆ ಉತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮ

ಹುಣಸೂರು: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊಸೂರು ಕೊಡಗು ಕಾಲೊನಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆ ಗುರುರಾಜ ಮತ್ತು ಮುನೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ಉತ್ಸವ ಮತ್ತು ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮಂಗಳವಾರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಹಬ್ಬದ ಅಂಗವಾಗಿ ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆ ಗುರುರಾಜ ದೇವರ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ತೆರಳಿದರು.</p>.<p>ಗುಡ್ಡಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಶಿವಣ್ಣ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪೂಜಾ ಕೈಂಕರ್ಯ ನಡೆದವು. ಮಂಜೇಗೌಡ, ಮಾಯಣ್ಣ ಗೌಡ, ಹೊಸೂರು ಕುಮಾರ್, ಅಣ್ಣಯ್ಯ, ದ್ಯಾವಪ್ಪ, ಕಾಶಿ, ಪಾಪಣ್ಣ, ಈರಪ್ಪಚಾರ್, ಮೊಗಣ್ಣ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>