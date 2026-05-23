ಹುಣಸೂರಿನಲ್ಲಿ ₹ 30 ಲಕ್ಷದ ಬೀಟೆ ಮರ ವಶ, ಆರೋಪಿ ಬಂಧನ

ಹುಣಸೂರು: ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಬೀಟೆ ಮರವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿರುವ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅರಣ್ಯ ವಿಭಾಗದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕೇರಳಂ ರಾಜ್ಯದ ಮಲಪುರಂ ಗೆ ಸೇರಿದ ಲಾರಿಯಲ್ಲಿ ₹30 ಲಕ್ಷ ಬೆಲೆಯ ಬೀಟೆ ಬರದ ದಿಮ್ಮಿಯನ್ನು ಕಾಫಿ ಮತ್ತು ಮರದ ಹೊಟ್ಟಿನ ಮಧ್ಯೆ ಇಟ್ಟು ಕೊಡಗಿನಿಂದ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಮೇರೆಗೆ , ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಆಜಾದ್ ನಗರದ ಬಳಿ ಲಾರಿಯನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಡಿಸಿಎಫ್ ಕಿರುಬನಂತನ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಲಾರಿ ಮಾಲೀಕ ಆರೋಪಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಶುಕೂರ್ನನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲು ಇಲಾಖೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ತನಿಖಾ ತಂಡ ರಚಿಸಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್ ಎಫ್. ಒ ಸಂತೋಷ್ ಎಂ.ಹೂಗಾರ್, ಡಿಆರ್ಎಫ್ಒ ಮಂಜುನಾಥ್ ಶಿವಪ್ಪಗಡ್ಡದವರ್, ಮಂಜುನಾಥ, ದಿವಾಕರ್, ಸಿದ್ದಪ್ಪಹೊಸಮನಿ, ಮನೋಹರ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>