ಕನಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಭವನ ಉದ್ಘಾಟನೆ

ಹುಣಸೂರು: 'ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಲು ಸಮುದಾಯ ಭವನಗಳು ಪೂರಕ' ಎಂದು ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಎಚ್.ಪಿ.ಮಂಜುನಾಥ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಿಬಿಟಿ ಕಾಲೋನಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕನಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ತನ್ನ ಅವಧಿಯ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿ ಬಳಿಕ ಸ್ಥಗಿತವಾಗಿತ್ತು. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ₹ 25 ಲಕ್ಷ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿಸಿದ್ದೆ, ನಂತರದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಗ್ರಾಮದ ಮುಖಂಡ ಸಿಬಿಟಿ ಕಾಲೋನಿ ವ್ಯವಸಾಯ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕುಪ್ಪುಸ್ವಾಮಿ ಮಾತನಾಡಿ, '24 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಭೂಮಿಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ಇಂದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮುಖಂಡರಾಗಿ ಕಟ್ಟಡ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರನ್ನು ಕರೆ ತಂದು ಗೌರವ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಸಹಕರಿಸಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕುರುಬ ಸಮುದಾಯದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿ.ಕೆ.ಕುನ್ನೇಗೌಡ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ದೇವರಾಜ್, ಚಿನ್ನವೀರಯ್ಯ, ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಮುಖಂಡರಾದ ಕಂಬಳಿ ಜಯರಾಮ್, ಮನೋಹರ್, ವೆಳ್ಳಂಗಿರಿ, ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ, ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ, ದೊರೆಸ್ವಾಮಿ, ಗಂಗಮ್ಮ, ಶರವಣ, ಮೇಲುಸ್ವಾಮಿ, ಗೋವಿಂದಪ್ಪ, ಪಳನಿಸ್ವಾಮಿ, ಗೋವಿಂದಪ್ಪ, ಆರ್ಮುಗಂ, ರಾಮಣ್ಣ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ವೆಂಕಟೇಶ್, ಮಾದೇಶ, ಸಚಿನ್, ರಾಮಣ್ಣ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>