ಕಟ್ಟೆಮಳಲವಾಡಿ ಸಿಡಿ ಜಾತ್ರೆ ಸಂಪನ್ನ

ಹುಣಸೂರು: ಕಟ್ಟೆಮಳಲವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಸಿಡಿ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಜರುಗಿತು. ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರು ಸಿಡಿ ತೇರಿಗೆ ಹರಕೆ ಅರ್ಪಿಸಿ, ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆ ಸಿಡಿಯಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಪೂಜೆ , ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕಟ್ಟೆಮಳಲವಾಡಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆ ಪೂರ್ಣ ಕುಂಭ ಕಳಶ ಹಾಗೂ ತಮಟೆ ವಾದ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಸಿಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿತು. ಭಕ್ತರೊಂದಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣತೀರ್ಥ ನದಿಟೆಗೆ ತೆರಳಿ ಮಡಿ ಸ್ನಾನ ಮುಗಿಸಿ, ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಸಿಡಿ ಉತ್ಸವ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಆಗಮಿತು.</p>.<p>ಸಿಡಿಜಾತ್ರೆ: ಸಿಡಿ ಜಾತ್ರೆಯ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಸಿಡಿ ತೇರು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರು ಕಿಕ್ಕಿರಿದು ತುಂಬಿದ್ದರು. ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಪೌಂಡ್ ಗೋಡೆ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಲಿನ ಮರಗಳ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಸಿಡಿ ತೇರು ತಿರುಗುವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು. ಸಿಡಿ ತೇರು ತಿರುಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಭಕ್ತರು ಹರಕೆಯನ್ನು ತೀರಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಮುಗಿಬಿದ್ದು ಕೋಳಿ, ಬಾಳೆ ಹಣ್ಣು ಜವನ ಎಸೆದು ತೃಪ್ತಿಗೊಂಡರು.</p>.<p>ಶಾಸಕ ಜಿ.ಡಿ.ಹರೀಶ್ ಗೌಡ, ಪತ್ನಿ ವರ್ಷ ಹರೀಶ್ ಗೌಡ, ಜೆಡಿಎಸ್ ಮುಖಂಡ ದೇವರಾಜ್ ಒಡೆಯರ್, ಗ್ರಾಮದ ಯಜಮಾನ ಕೃಷ್ಣಶೆಟ್ಟಿ, ಕೇಶವಮೂರ್ತಿ, ನಾಗರಾಜ್ ಮಲ್ಲಾಡಿ, ನಿಂಗರಾಜ್ ಮಲ್ಲಾಡಿ, ಪುಟ್ಟರಾಜ್, ಆಂಜನೇಯ, ಕಿರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ,ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ದೇವರಾಜ್, ಸುತ್ತ ಗ್ರಾಮಗಳ ಮುಖಂಡರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>