ಕಟ್ಟೆಮಳಲವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದೇವತೆ ಸಿಡಿಯಮ್ಮ ಜಾತ್ರೆ ನಾಳೆಯಿಂದ

ಹುಣಸೂರು: ಕಟ್ಟೆಮಳಲವಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆ ಸಿಡಿಯಮ್ಮ ಜಾತ್ರೆ ಏ.10 ರಿಂದ 21 ವರಗೆ ವಿವಿಧ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಪಂಚಾಯಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಜರುಗಲು ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಗ್ರಾಮದ ಯಜಮಾನ ಕೃಷ್ಣಶೆಟ್ಟಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಕಟ್ಟೆಮಳಲವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ನಾಗರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆ ಸಿಡಿಯಮ್ಮ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಏ.10 ರಂದು ಸಿಡಿ ಮರ ತರುವ ಮೂಲಕ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಏ.17ರಂದು ಸಿಡಿ ಜಾತ್ರೆ, ಏ.18ರಂದು ರಥೋತ್ಸವ ಮತ್ತು 21ರಂದು ತೆಪ್ಪೋತ್ಸವದೊಂದಿಗೆ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಾಪನವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಸಮಗ್ರ ಯಶಸ್ವಿಗೆ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಹಕರಿಸಿ ಶುದ್ಧಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದೋಬಸ್ತ್, ಗ್ರಾಮದ ಶುಚಿತ್ವ ಕಾದುಕೊಳ್ಳುವುದು, ದೀಪಾಲಂಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಖು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಮನವಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ನಾಗರಾಜ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಸಮಿತಿ ಕೋರಿದ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪಿಸಿ, ಗ್ರಾಮದ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಯಶಸ್ವಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಗ್ರಾಮದ ಮುಖಂಡರಾದ ನಿಂಗರಾಜ್ ಮಲ್ಲಾಡಿ, ಆಂಜನೇಯ, ದೇವೇಂದ್ರ, ಮಹದೇವ ನಾಯಕ, ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪುಟ್ಟರಾಜ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>